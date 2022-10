Durante el mes de octubre se realiza lo que se conoce popularmente como el “Mes rosa” o “mes rosado” en Latinoamérica, el cual tiene como objetivo crear conciencia sobre el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

De acuerdo a los últimos datos entregados por el Global Cancer Observatory, esta patología es el que registra mayor cantidad de casos en Chile, con una cifra superior a los 2 millones, de las que la mayoría son mujeres.

Ya que se trata de una enfermedad compleja, es casi instintivo querer entregar palabras de aliento a estas pacientes, sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por la corporación Yo Mujer, existen por lo menos 20 frases que escuchan repetidamente estas personas y que definitivamente no quieren oír.

La corporación elaboró, en conjunto con pacientes de cáncer de mama en diferentes etapas de la enfermedad, una lista de las frases que más han escuchado y que desearían no volver a escuchar:

1. ¡No hables de la muerte que la vas a llamar!

2. ¡Tienes que ser fuerte!

3. ¿No te habías chequeado?

4. El cáncer da por rencores guardados

5. ¡Tienes que ser valiente!

6. Si a mí me hubiese pasado lo que, a ti, no sé lo que hubiera hecho

7. Esto les pasa a las mujeres porque andan todas estresadas

8. ¡Tú eres una guerrera!

9. La recuperación de esto depende 100% de ti

10. Qué difícil debe ser esta situación para tus padres

11. ¡No tengas miedo, tienes que pensar positivo!

12. Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas

13. Tu ánimo es lo más importante

14. No puedes negar que el cáncer es una bendición

15. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos

16. ¡Tienes que luchar!

17. ¡Tienes que estar bien por tus hijos!

18. No tienes que decaerte ni pasar rabias, eso es un alimento para el cáncer

19. ¡Tu ex tiene la culpa porque te hizo sufrir!

20. Tienes que vivir el proceso tranquilo, relajada, sin miedo y con buena actitud