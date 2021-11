Desde hace algunos años, complementos como la melatonina han servido de ayuda para quienes tienen problemas de insomnio o para conciliar el sueño. Por considerarse natural, siempre en bajas dosis, este medicamento no necesita receta, pero ¿qué es la melatonina y cómo debe consumirse?

La melatonina es una hormona que produce el cerebro naturalmente, la cual regula el ciclo de sueño-vigilia. La cantidad producida por el cuerpo alcanza su punto máximo durante la noche, lo que hace que sentir somnolencia.

La luz brillante y visible en horario nocturno estimula otra vez el sistema nervioso y suprime rápidamente la secreción de melatonina, es por esto que siempre se aconseja apagar dispositivos con pantallas, como celulares y computadores, con anticipación.

En resumidas cuentas, lo que hace la melatonina es regular el sistema generador de ritmos circadianos, lo que llamamos el “reloj biológico”, para adaptarlo a un período de 24 horas, lo que a su vez sincroniza el resto de los ritmos de nuestro cuerpo, incluyendo el del sueño/vigilia cuando está alterado.

¿Es seguro tomar melatonina?

En ocasiones los suplementos de melatonina son recomendados como tratamiento a corto plazo para el insomnio, también para reducir el desfase horario y para las personas que trabajan por turnos. Sin embargo, aún no hay suficiente investigación para demostrar qué tan seguro es para el uso a largo plazo.

Paralelamente, existe bastante desinformación sobre consumir melatonina, en especial cuando se autoconsume, pues es de venta libre en dosis bajas.

“Si bien no es un fármaco peligroso, existe una falta de educación evidente sobre su uso, ya que hemos llegado al abuso de esta hormona. Además, esto se ha transformado en una práctica relativamente masiva, que se transmite entre pares o buscando en Internet”, explicó Álvaro Vidal, neurólogo de la Clínica Somno.

El uso excesivo de este medicamento puede llegar a inhibir o alterar la producción natural de melatonina y las fases en que esto ocurre.

Es por esto que siempre es recomendable asistir con un especialista, pues la dosis y la hora en que se debe administrar depende de muchos factores.

Estos puntos son muy importantes de determinar, pues, de no tomarse en consideración, pueden hacer de la hormona inefectiva. No existe una dosis general para todo el mundo.

Lo importante a saber es que al tomar melatonina lo que se está consiguiendo es adelantar el proceso para dormir, no mejorar éste o que el sueño sea de calidad. No actúa como un somnífero y, por lo tanto, no debe ser utilizado como tal.