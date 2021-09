Una nueva variante de coronavirus se reportó con tres casos en Perú, la cual fue denominada “Delta Plus”, debido a su similitud con la mutación del mismo nombre. Su principal característica, es que genera una fuga inmunológica causando así una disminución en la efectividad de la vacuna.

De acuerdo a lo reportado por las autoridades peruanas, la variante Delta Plus contiene una nueva espiga del coronavirus que le permite traspasar las células humanas con mayor facilidad.

“No sólo se ha incrementado la variante delta, sino que ha aparecido la variante delta plus, que genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante delta plus”, explicó Hernando Cevallos, ministro de salud de dicho país.

Ministro Cevallos: Esto es parte de una campaña intensa en todo el país. Necesitamos acercarnos a sus casas e incentivar que los pobladores se acerquen para la primera y segunda dosis. "Hemos pasado en primera dosis el 53% de la población objetivo y en segunda dosis el 35%". pic.twitter.com/nWgxIfk71f — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 25, 2021

“La aparición de la variante delta plus en Perú coincide con la detección de un nuevo “sublinaje” de la variante gamma del virus causante del COVID-19 presente en 18 regiones del país”, agrega el medio El Comercio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que la llamada variante Delta Plus del coronavirus tiene una mutación adicional a la que presenta la Delta original y que podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus.

Anteriormente, desde la OMS habían explicado que “la razón por la que ha recibido este nombre es porque tiene otra mutación, que también hemos visto en las variantes beta y gama, que potencialmente podría impactar en la capacidad de los anticuerpos para matar al virus”.

No obstante, sobre su peligrosidad, los expertos sostienen que es un sublinaje de la variante delta, con una mutación adicional, la K417N, la cual también se encontraría en la variante Beta.

“La Delta plus podría tener una ligera ventaja a la hora de infectar y propagarse entre personas que se infectaron anteriormente durante la pandemia o que tienen una inmunidad débil o incompleta provista por la vacuna”, señaló el virólogo Jeremy Kamil a BBC.

En cuanto a las vacunas, esta variante sería preocupante porque estaría ubicada en un punto clave del virus, el cual le facilitaría su ingreso a las células humanas, pudiendo así evadir los anticuerpos generados por las vacunas, aunque los expertos sostienen que esto no significa que las inoculaciones sean menos eficaces contra esta variante, un caso muy similar a lo ocurrido con la Delta original, recoge The Conversation.