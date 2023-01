El indulto presidencial visto recientemente desde el Ejecutivo y la posterior renuncia de la ministra Marcela Ríos a raíz de ello, no demuestra otra cosa que no sea una “desprolijidad” del mismo gobierno, donde está al debe en diversas materias, principalmente lo que tiene que ver con la seguridad. Claramente los indultos fue una decisión errada y rompe el equilibrio del diálogo en seguridad.

A propósito de lo anterior, quiero recordar una serie de anuncios que hizo el gobierno durante el 2022, que más que anuncios, fueron metáforas que finalmente repercuten en los vecinos que son quienes a diario sufren este problema. En el caso de la región de Los Ríos, el subsecretario Manuel Monsalve, anunció una serie de medidas para fortalecer la labor policial en el territorio y con ello mejorar la seguridad de la población, todo esto tras la seguidilla de ataques incendiarios.

Una de las medidas anunciadas en ese momento, es el funcionamiento de las cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad en Valdivia, situación que a la fecha no ha ocurrido.

Las cifras demuestran un aumento histórico de distintos hechos de violencia y terrorismo que el 2022 que afectó la región de Los Ríos y Macrozona Sur, sin embargo, no se debe traspasar la responsabilidad de seguridad pública a las municipalidades, entendiendo además el costo asociado al funcionamiento del mismo, sobre todo en la región en donde gran parte de las comunas están emplazadas en zonas rurales. Está situación me preocupa porque este Gobierno no respalda a Carabineros de Chile, por lo cual dudo que apoye a las patrullas municipales que anunció.

En definitiva, son muchas las desprolijidades en que ha incurrido en este período el Gobierno, pero sin duda la mayor complejidad está en no tomar con responsabilidad y celeridad los problemas que aquejan a la población, en este caso la seguridad y los temas sociales.

El problema radica en que el Gobierno no tiene interés en avanzar en materia de seguridad, no se necesita una mesa de trabajo cuando la gente no puede caminar tranquila por las calles, lo que se requiere es un Gobierno comprometido con la seguridad y que presente los proyectos necesarios para dar tranquilidad a los chilenos.

Hago un llamado al gobierno a dejar de tomar café en reuniones eternas y dar urgencia a los proyectos para avanzar en materia de seguridad.