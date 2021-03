Los libros sobre Palestina suelen generar una carga de adversidad percibida al primer encuentro entre el lector y el texto. La mayoría de sus portadas con la imagen -que simboliza el tema- y el título -que enseña la perspectiva-, tienden a condensar esa carga de 70 años y más de colonización. En este caso, Palestina y la indiferencia de los Estados es un título que ejemplifica tal adversidad desde del derecho internacional.

Su autor, Jaime Abedrapo -Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset- escribe su obra sin excesos académicos ni jurídicos, resultando así, una redacción esclarecida y de fácil lectura. La centralidad de su trabajo, postula que la descomposición del sistema internacional ha empeorado la situación palestina por no respetarse el derecho internacional, y especialmente, el de los derechos humanos.

En el primer capítulo se contrasta el deber ser del sistema internacional ante la realidad, resultando la trasgresión de la norma imperativa de los derechos humanos. Ante esto, el lector podrá compartir -o no- las bases axiológicas planteadas, ya que siempre existirá un relativismo ideológico para interpretar la acción de los organismos internacionales y su actuar ante Palestina. En los siguientes capítulos se exponen los hechos que sustentan la centralidad del ensayo: la cruenta expropiación del territorio palestino más allá del límite internacional del Estado de Israel al momento de su creación, la contradicción de ser supuestamente una democracia que mediante la fuerza bruta mantiene una ocupación militar con un régimen de apartheid y las prolongadas negociaciones al margen del derecho internacional que han empeorado la vida en Palestina.

Una idea que deja esta lectura, es que el Estado de Israel no sabe vivir de otra forma que no sea en la beligerancia y que su expansión territorial no implica multiculturalismo, por el contrario, es apartheid. Junto con ello, que la aceptación tácita de los crímenes consumados contra la población palestina y su territorio, es la resignación de los principios del derecho internacional ante la fuerza bruta.

El autor termina su libro criticando el discurso sin acción, principalmente de las potencias occidentales, explicándolo con la expresión doble rasero, es decir, vociferar condenas en contra del Estado de Israel pero sin costos efectivos a este. El resultado, como está en el subtítulo, son los setenta años de excepcionalidad en el respeto de los derechos humanos, ejemplificado en políticas públicas como la demolición de casas de familias palestinas y la proliferación de asentamientos en territorio ocupado.

Los libros sobre Palestina -como este- tienen un valor constante por registrar mediante la palabra escrita posturas ante el estatus de Jerusalén, el retorno de los refugiados y los asentamientos ilegales, entre otros asuntos abordados en este ensayo. También, hay un valor coyuntural por el funesto propósito de anexar fracciones del territorio cisjordano palestino por parte de los gobiernos de Trump y de Netanyahu, recordándonos que mediante una recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas se originó este presente hostil y eterno en el año 1948.