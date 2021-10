La diputada Karol Cariola aseguró que apuntar al gobierno de Nicolás Maduro como responsable de la situación de los migrantes venezolanos que han ingresado al país, es “muy acotado”, agregando que se trata de un problema global, acrecentado por la pandemia.”Tiene responsabilidad, como todos los gobiernos”, asegura.

En entrevista con BioBioChile, la parlamentaria comunista confirmó la incorporación del alcalde Daniel Jadue en la campaña de Gabriel Boric, descartando por el momento ser opción para trabajar en un eventual gabinete del abanderado de Apruebo Dignidad.

Recordemos además que Cariola fue una de las impulsoras del proyecto recientemente aprobado por la Cámara Baja para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Sin embargo, la parlamentaria asegura que aún no es suficiente.

¿Qué opina que se haya aprobado el aborto sin causales en las primeras 14 semanas? ¿Es un avance del progresismo o un retroceso del conservadurismo?

Creo que es un avance progresivo en la conquista de los derechos de las mujeres en nuestro país. Esto ha sido un proceso largo que hemos tenido que vivir en que el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos para la mujeres en todos los ámbitos.

Ya habíamos logrado la interrupción voluntario del embarazo en tres causales, como una ley que lo que hizo fue garantizar la prestación del servicio de la interrupción del embarazo en los servicios públicos de salud por la vía de la legalización.

La diferencia del proyecto que hemos presentado ahora, es despenalizar las otras causales, es decir, reconocer que en Chile hay miles de mujeres que toman la decisión de abortar por distintas razones, más allá de las tres causales. Y no lo hacen por gusto, porque quieren, ninguna mujer se embaraza porque quiere abortar, tampoco es que exista esta práctica como un método anticonceptivo, todos aquellos que lo plantean de esta forma, lo que hacen es caricaturizar una circunstancia que es tremendamente compleja para una mujer.

Lo que nosotros hicimos fue despenalizar, que básicamente significa descriminalizar, evitar la criminalización de mujeres que por distintas razones toman la decisión de interrumpir un embarazo a partir de un aborto.

¿Esta aprobación es un primer paso para el aborto sin causales en cualquier periodo gestacional? ¿O es suficiente para el objetivo que se busca finalmente?

El objetivo que nosotros buscamos es que las mujeres tengan protección por parte del Estado, que no tengan que abortar de manera clandestina y que no sean criminalizadas por hacerlo. Y para lograr ese objetivo, es decir, que el día de mañana ojalá ninguna mujer aborte y eso es un deseo que compartimos quienes hemos planteado la necesidad de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos por la vía de mejorar los accesos a los métodos anticonceptivos, mejorar el acceso a la educación sexual también, por eso que también yo soy partidaria de la educación sexual integral que lamentablemente fue rechazado por la derecha hace algunos meses atrás. Pero también en la línea que para garantizar todos estos objetivos, hay que ir tomando medidas de manera progresiva y lo que queda claro que la despenalización es un paso, pero no resuelve la totalidad del problema.

Lo que nos falta es que esto sea garantizado por el Estado y que se establezcan mecanismos y prestaciones públicas en los servicios públicos de salud, por lo tanto, claramente el paso que dimos es un avance, pero no es suficiente.

¿Qué tan importante fue el apoyo de parlamentarios de la Democracia Cristiana?

Fue muy importante, la verdad que fue determinante para la aprobación de este proyecto de ley. Nosotras no sabíamos si íbamos a contar con la totalidad de los votos, teníamos algunas ideas, habíamos conversado con algunas personas, pero afortunadamente primó la cordura en esto. Y tal como lo dijo por ejemplo la diputada Andrea Parra, el no estar de acuerdo y ponerse en la posición de “yo no abortaría”, no significa que eso tenga que ser una imposición para la posición que tomen otras. El derecho de la maternidad es un derecho personal, individual e intransferible, nadie puede interferir en una decisión que es propia, y por eso es que nosotras dijimos de manera clara, que la maternidad es y debe ser deseada o no debe ser.

El cuarto retiro

Hablando de temas legislativos, finalmente se aprobó la idea de legislar el cuarto retiro ¿Tendrá éxito en el Senado?

Hasta ahora por lo menos lo que hemos visto es que varios senadores se han manifestado de manera progresiva a favor del proyecto, yo espero que esto siga sumando voluntades. Sabemos que no es fácil, en la Cámara de Diputadas y Diputados hasta último momento estuvimos en ascuas sin saber si teníamos la totalidad de los votos. Hubo parlamentarios del oficialismo que iban a votar a favor, que después cambiaron su voto, otros que a la inversa dijeron que iban a votar en contra y que después votaron a favor. Siempre es una situación que no se resuelve hasta el momento mismo de la votación. Nos encontramos con sorpresas por ejemplo de parlamentarios de oposición, del Partido Socialista, que no sabíamos que iban a votar en contra, que se iban a abstener o que no iban a votar, cosas por el estilo que terminan por ocurrir en un proceso de votación, por lo tanto adelantarnos a lo que pueda suceder en el Senado, me parecería un poquito arriesgado, considerando que esta es una discusión que tiene que ir ganando voluntades y espero que en el Senado prime la cordura.

Al menos hasta ahora la candidata presidencial de quienes tienen mayoría en el Senado, que es Unidad Constituyente, ha manifestado su posición a favor. Yo espero que ella a partir de estar a favor de esta propuesta y tener un compromiso con eso, de alguna manera también juegue un rol de convencer a los otros parlamentarios de su sector para que voten a favor.

¿Influirá que Sichel haya reconocido que retiró el 10%? ¿Qué opina de eso?

Creo que claramente va a generar un efecto, tal como lo generó el efecto que hubo ministros que a pesar de que se habían opuesto permanentemente a los retiros, por distintas razones que pueden ser justificadas, el primer retiro estaba permitido para todos y todas, y por lo tanto, evidentemente estaban en su derecho de hacerlo, pero lo que llama la atención es el doble estándar de creer que las urgencias de los ministros, del candidato presidencial, parecieran ser más importantes que las urgencias del resto de los chilenos y chilenas, y ahí es donde se genera el problema. No en que hayan hecho el retiro, el problema es que son opositores férreos de los retiros y aún así se beneficiaron de ellos, entonces la verdad es que yo espero que haga sentido en los parlamentarios de Chile Vamos, y particulamente en el Senado se tome conciencia de que la inconsistencia de creer que un derecho que se define a través de una política pública, tiene sentido para algunos y no para otros.

Me parece que es una inconsistencia y una falta incluso de coherencia política, cuando te opones a que la gran mayoría de los chilenos que tiene una necesidad haga su retiro cuando sabemos que la situación económica es compleja, pero que además el Gobierno llegó tarde de manera permanente en medio de una emergencia sanitaria.

Hay una indicación que está promoviendo Gabriel Boric sobre un impuesto ¿Qué opina que se le acuse de incluir letra chica?

Esa fue una indicación que se propuso, nosotros estuvimos dispuestos a que se discutiera en la comisión de Constitución, se declaró inadmisible. No veo razones para que en el Senado no ocurra lo mismo, la verdad de las cosas es que personalmente creo que la discusión tal como quedó el proyecto de ley, es un buen proyecto. Parte de la democracia es tener opiniones distintas, confrontarlas, discutirlas, la votación se dio y hoy día tenemos el mejor de los cuatro retiros tal y como salió de la Comisión de Constitución.

Incorporación de Jadue a campaña de Boric

A propósito ¿Cómo ve la carrera presidencial? ¿Sichel o Kast en segunda vuelta? ¿O Provoste dará la sorpresa? Porque Boric al parecer por las encuestas tiene un amplio apoyo que lo tiene casi en segunda vuelta.

Sin lugar a dudas uno no tiene que confiarse en las encuestas, son una aproximación de lo que pueda estar pensando la ciudadanía, hemos tenido resultados muy distintos a lo que plantean las encuestas en los últimos años, sin embargo, creo que la ventaja que hoy día Gabriel Boric tiene, es que está haciendo una campaña desplegado a nivel nacional, tiene la coalición de Gobierno con la propuesta más transformadora y hoy día hay una ciudadanía que espera cambios. Y creo que su desempeño en el debate que tuvimos hace unos días atrás ha sido muy clara, que da cuenta de una mirada de país que es muy coincidente con lo que el pueblo de Chile ha salido a decir a las calles, no solo desde el 18 de octubre, sino de desde mucho antes.

¿Pero qué candidato de la otra vereda se ve mejor posicionado?

La verdad es que si lo miramos sólo por las encuestas, pareciera ser que es el candidato Sichel, pero de aquí al 21 de noviembre pueden pasar muchas cosas, así que no me arriesgaría a hacer una definición clara sobre eso. Yo lo que espero que nuestra candidatura presidencial crezca, gane voluntades y que sea la que gane ojalá en primera vuelta. Y si no, en una segunda vuelta.

Se habla que el alcalde Daniel Jadue será el encargado de coordinar a los jefes comunales del pacto con Boric ¿Asumirá un rol de primera línea en la campaña?

El alcalde Daniel Jadue lo que ha hecho es trabajar durante estas semanas desde que partió la campaña por la candidatura, desde su territorio. Sin duda que va a jugar un rol en la campaña, creo que eso significa algo muy importante que se está definiendo más particular. Él tuvo que tomar unos días de descanso, tal como lo anunció en su momento por eso es que hasta ahora no se había dado una incorporación más activa.

¿Está usted disponible para asumir un cargo en un eventual gobierno de Boric?

Yo soy candidata a diputada, por lo tanto hoy día mi principal tarea y responsabilidad es poder jugar un rol en tener un Parlamento que esté acorde a la necesidades que va a tener ese gobierno, que tenga mayoría para poder gobernar, para llevar adelante las transformaciones y acompañar el proceso constituyente. Al menos hasta ahora, esa es mi definición y el objetivo, por eso voy a la reelección porque tenemos muchas cosas todavía por hacer en el Parlamento. Y bueno, lo que pueda pasar de aquí en el futuro, las cosas cambian día a día, pero sin lugar a dudas mi principal objetivo hoy día es poder contribuir desde el Parlamento a un futuro gobierno de Boric.

La migración es responsabilidad de todos

¿Qué opina de la inmigración irregular en el norte del país? ¿A qué se debe?

Durante muchos años tuvimos en Chile una ley migratoria que era un decreto ley que venía de la dictadura, que se planteaba desde una lógica de ver a los migrantes como un peligro para la seguridad nacional, y eso es una mirada tremendamente discriminatoria y poco regulatoria, porque es como taparse los ojos y mirar para el lado, que es un poco lo que ha ocurrido durante todos estos años. Hasta ahora ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato respecto de regular la migración, poner objetivos respecto a cómo se aborda.

De todas maneras, no es un problema que tenga que ver solo con Chile, hay una situación migratoria en distintas partes de América Latina y del mundo. De alguna manera la situación migratoria tiene que ver con un problema que es mucho más estructural, que tiene que ver con la falta de oportunidades, de justicia social que hay en algunos países donde hay extrema desigualdad.

La situación que vivimos en este momento de la migración a través del norte del país, donde lamentablemente se ha dado una situación compleja, dolorosa, donde ha surgido elementos de xenofobia, de discriminación, de racismo, es una situación que se está dando a nivel mundial y que creo que es necesario poder acordar algunos parámetros mínimos desde lo humanitario para poder afrontarlo y resolverlo.

Las estadísticas muestran que la gran cantidad de migrantes son venezolanos ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Nicolás Maduro en esto?

Creo que hay responsabilidades de los gobiernos en general, sin lugar a dudas. Imagínese la crisis de Haití, en Venezuela, es evidente, hay crisis en Bolivia, en Perú. La migración en Chile a lo largo de los años es mayoritariamente peruana y eso tiene que ver con la situación de oportunidades y pobreza que probablemente estos países tienen, en distintos contextos, que pueden corresponder a los Gobiernos, a los contextos económicos, estamos viviendo una pandemia que ha traído una pobreza mayor en los países de América Latina. Por lo tanto, creo que tratar de focalizarlo solo en una persona o en un gobierno en particular, no creo que sea la forma de abordarlo, es necesario mirarlo de una perspectiva mucho más profunda, estructural, y tratar de resolverlo sobre todo poniendo en el centro los derechos humanos y el resguardo de la vida de las personas con una perspectiva humanitaria.

Creo que es un problema más estructural, más profundo, responsabilizar solo a un gobierno o a una persona de la crisis migratoria que hay en América Latina, me parece un poco acotado. Sin dudas, que tiene responsabilidad, todos los gobiernos la tienen.

¿Qué medidas echó de menos en el anuncio del Gobierno respecto al tema migratorio?

El Gobierno está tomando medidas, lamentablemente hasta ahora son tardías, como siempre. Vimos lo que pasó en Iquique, lamentablemente fue una situación muy dolorosa. Ver que a los migrantes les quemaban sus pertenencias, ver cómo se quemaban los coches, la desprotección de los niños y niñas, la situación de violencia que han tenido que vivir, es una situación que rompe con todas las normas, incluso tratados internacionales, que ponen en el centro la protección y el interés superior de niños y niñas, la protección de la vida ante todo, que son elementos claramente que hoy día deben primar desde el punto de vista humanitario.

Con esto no estoy diciendo que abramos las puertas, que hagamos de esta crisis una crisis mayor, al contrario, tomemos medidas para regular, para generar condiciones para que esto no siga ocurriendo, pero al mismo tiempo, también tomemos medidas para que desde el punto de vista humanitario, estas personas no sean violentadas de la forma en que ocurrió el otro día porque son seres humanos, y creo que el respeto a los seres humanos no puede tener ni color, ni género, ni raza.

No es una derrota para el PC rechazo a los 3/5

La Convención no aprobó los tres quintos ¿Es una derrota del PC en la Convención?

No. Evidentemente teníamos una posición y lo propusimos de esta manera. El cambiar el quorum tenía que ver fundamentalmente con darle autonomía a la Convención, que tuviera la posibilidad de discutir el quorum de aprobación de las normas que ahí se van a definir. Y eso que no se cerrara solo a lo que había sido la reforma constitucional, y creo que eso se logró y me parece muy valioso que así sea, que la Convención haya podido discutir por ejemplo los plebiscitos dirimentes, que fue algo que quedó en el reglamento, que se incorporó y se aprobó.

Sin embargo, había una propuesta del Partido Comunista que era disminuir a tres quintos, no se lograron los votos para eso, la mayoría de la Convención ratificó los dos tercios y es parte de lo que es la discusión democrática, esto no significa que nosotros nos vamos a sentir ni fuera de la Convención, ni que no estamos siendo parte del debate, muy por el contrario, creemos que el debate tiene que continuar, la Convención está haciendo un importante trabajo, es el proceso democrático más importante que está haciendo nuestro país, y me parece que es muy importante que podamos seguir adelante trabajando tal como se ha hecho.

Creo que el avance de haber incorporado los plebiscitos dirimentes es muy relevante y de alguna manera hay que buscar la viabilidad para que esto se haga efectivo por la vía de la participación ciudadana vinculante, que se requiere para que esta nueva Constitución sea legítima y que sea una representación de las necesidades del pueblo de Chile.