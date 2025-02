Hoy celebramos uno de los hitos más significativos de nuestra historia: el aniversario número 484 de la fundación de Santiago.

Lo que nació como un pequeño asentamiento al pie de los Andes y un modesto poblado en el Valle del Mapocho, hoy se constituye como una de las capitales más modernas de Latinoamérica.

Infraestructura vial de primer nivel, una red de Metro que recorre gran parte del cono urbano y la mayor red de buses eléctricos del mundo tras el gigante chino.

Nos hablan de una ciudad con vocación de vanguardia y modernidad, pero nuestra ciudad es mucho más que eso, también es Cordillera, ruralidad, viñas y parques urbanos.

Los retos para hacer de Santiago un mejor lugar

Soy un enamorado de Santiago, aunque ello no impide que mire y enfrente sus principales dolores como la inseguridad, la desigualdad, el cambio climático y la fragmentación territorial e institucional.

Ahora, a diferencia de muchos, no dejo que esos dolores me paralicen y menos que me roben la esperanza.

Por el contrario, me hacen enamorarme más de Santiago, ya que he visto cómo cuando existe trabajo, pasión, compromiso y calle, nuestra ciudad mejora y se hace más amable para vivir.

Así como en el pasado fuimos capaces de enfrentar grandes retos como terremotos, incendios y crisis políticas, hoy nos corresponde hacernos cargo de un momento crucial de la vida de nuestra ciudad.

El estallido social, la pandemia y la migración desordenada, han provocado un deterioro de nuestra ciudad y la calidad de vida de millones de santiaguinos.

Y es precisamente de estas crisis que sacaremos lo mejor de lo nuestro para volver a impulsar nuestra ciudad.

Pero el amor provoca esperanza y la esperanza nos empuja a la acción. Hoy estamos en marcha para seguir recuperando la ciudad para las personas, queremos que el Gobierno Regional Metropolitano sea un instrumento de justicia social. Estamos trabajando por hacer de Santiago un mejor lugar para todos.

El mejor ejemplo es la transformación de la Nueva Alameda, los nuevos cuarteles de la PDI en San Ramón, Huechuraba, Quilicura y Pudahuel y las más de 55 mil luminarias que hoy hacen más seguras y dignas las calles de comunas vulnerables de nuestra región.

Ya estamos recuperando el eje Gran Avenida y la plaza de Maipú, los Parques metropolitanos cerro Chena y Renca, avanzan en su consolidación y vamos tras la recuperación del barrio de los Mercados (La Chimba).

Es cierto que no tenemos todas las atribuciones para solucionar todos los dolores de la ciudad, pero trabajamos incansablemente para que, por donde pase el Gobierno Regional Metropolitano, la vida de las personas mejore.

Feliz cumpleaños, amado Santiago