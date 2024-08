Manuel Hasbún Zaror

Presidente Centro de Información Palestina

Stephanie Elías Musalem

Directora de Contenidos Centro de Información Palestina

Es lamentable que a casi 11 meses de iniciado el genocidio en Gaza aún existan medios de comunicación que se presten para replicar esta narrativa. En nuestro país la práctica de replicar información falsa sin darse el trabajo de verificarla o compararla con otras fuentes constituye una flagrante falta a la ética del oficio periodístico.

Me gustaría aprovechar este espacio para aclarar algunos de los clásicos mitos sionistas.

1) Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005

En 2005 Israel retiró sus tropas militares y desalojó los asentamientos, pero siguió controlando las fronteras y la entrada y salida de bienes de la zona.

El retiro de las colonias y militares ha sido narrado en los medios occidentales como un acto de buena fe por parte de Israel para lograr la paz en el territorio. Sin embargo, uno de los principales motivos del desalojo fueron los altos costos de mantener los asentamientos en Gaza. La ocupación decidió derivar esos fondos y esfuerzos hacia Cisjordania para consolidar el control de las colonias en esa zona, ya que en ese momento la Franja no era crucial para los intereses estratégicos a largo plazo de Israel.

Adicionalmente, desde que Hamás se hizo con el control de Gaza en 2007, Israel impuso un bloqueo por cielo, mar y tierra, manteniendo a la población de 2 millones de palestinos en lo que algunos funcionarios de la ONU han definido como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo.

2) Israel solo bloquea el paso de armas

Esta afirmación es completamente falsa, incluso desde antes del 7 de octubre el Estado sionista limita el ingreso de una amplia gama de productos, incluidos muchos bienes de uso civil, lo que ha afectado gravemente la calidad de vida en la Franja.

Existen varios organismos internacionales e independientes que corroboran esta información con una amplia documentación al respecto, como la ONU, Amnistía Internacional, la Cruz Roja e incluso el Banco Mundial en cuyo análisis señala que el bloqueo es el factor clave del colapso económico del territorio y que las restricciones al comercio y a la entrada de bienes han llevado a una situación económica insostenible.

3) Hamás es el único responsable del deterioro de la vida en Gaza/ Gaza sería un oasis si no fuera por Hamás

Representantes israelíes han llegado a decir que si no fuera por Hamás, Gaza podría haberse enfocado en “la innovación y el desarrollo, al estilo Singapur”. Culpar a Hamás del deterioro en Gaza es ignorar el impacto del bloqueo israelí y las operaciones militares “preventivas” recurrentes contra la población civil. El bloqueo impacta todas las áreas de la vida cotidiana de los palestinos, incluyendo la economía, la educación, la salud física y mental, entre muchas otras áreas.

Fuentes internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía internacional han denunciado que Israel impone fuertes limitaciones incluso al ingreso de alimentos, calculando la cantidad de calorías mínimas para evitar una crisis humanitaria en la Franja (antes del 7 de octubre), pero no más. Esto supone un castigo colectivo hacia la población civil violando gravemente los derechos humanos de los palestinos.

4) Hamás desvía todos los fondos que recibe Gaza para la fabricación de armas

A pesar de que existen acusaciones que no han sido verificadas respecto de que el grupo ha desviado fondos para fines militares, la mayor parte del financiamiento internacional es manejado por organismos internacionales como UNRWA y la Cruz Roja las cuales están sujetas a estricta supervisión.

5) Israel no tiene interés en controlar la Franja de Gaza

Con esto no queda más que reír: aun si las acciones del ejército israelí no hablaran por sí solas, basta con escuchar las declaraciones del actual gobierno sionista. Adicionalmente, la negativa al retiro de las tropas israelíes del Corredor de Filadelfia, única conexión con Egipto, es justamente una de las piedras angulares por la cual no ha sido posible alcanzar un acuerdo de alto al fuego.

Hay muchas más, pero el objetivo de este texto, además de derribar algunos de estos mitos es hacer consciente al lector de estas falsas narrativas. Al mismo tiempo es un llamado a los medios chilenos a revisar y cuestionar las fuentes antes de republicar su contenido. Las palabras no son solo letras en una pantalla o un papel, tienen consecuencias muy reales, incluso para la población de origen palestino que vive en Chile.

La narrativa sionista se empeña en mostrar a Israel, la potencia ocupante con uno de los ejércitos más poderosos y tecnológicos del mundo como la víctima. Cuando la cifra de asesinados de palestinos en Gaza se acerca a los 45 mil nos parece una burla siniestra que se siga repitiendo el discurso de “el derecho a defensa” del colonizador. Nos preguntamos, ¿Alguna vez alguien se atreverá a hablar del derecho de los palestinos a defenderse?