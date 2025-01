Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, criticó la medida cautelar de Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel, considerándola injusta, y aseguró que el déficit municipal de Maipú de más de $30 mil millones, imputado a su nuera, "no existe". Lavín cuestionó la inconsistencia de las decisiones judiciales en el caso de Barriga, señalando cambios frecuentes entre prisión preventiva y arresto domiciliario total. Asimismo, comparó el caso de su nuera con el de Daniel Jadue, argumentando que las razones para la prisión preventiva no aplican en el caso de Cathy. Por otro lado, Lavín negó rotundamente la existencia del mencionado déficit en Maipú, afirmando que está mal calculado y no es real.