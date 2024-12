Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Segunda Sala de la Corte Suprema revisó un recurso de amparo presentado por la defensa de Cathy Barriga para intentar anular la reformalización de la exalcaldesa de Maipú realizada en septiembre. Tras reingresar a la cárcel de San Miguel por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago, que cambió su arresto domiciliario total por prisión preventiva, se espera que la resolución del máximo tribunal pueda influir en esta medida cautelar. La defensa de Barriga alega que la reformalización no debió incluir nuevos delitos y que se habría implementado un hecho no presente en la formalización de enero. El abogado defensor, José Miguel Barahona, se disculpó por comentarios controversiales durante la audiencia, mientras que la parte querellante destaca que los hechos adicionales no eran inéditos, sino que surgieron durante la investigación previa.