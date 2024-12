La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida de arresto domiciliario total impuesta a la exalcaldesa Cathy Barriga por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando en cambio su prisión preventiva y su retorno a la cárcel de San Miguel. El tribunal consideró que los nuevos antecedentes presentados por la defensa no justificaban modificar la medida cautelar, haciendo hincapié en la gravedad de los delitos de corrupción imputados y el peligro que representa su libertad para la seguridad de la sociedad. La fiscal Oriente Constanza Encina señaló que la situación del hijo de Barriga no había sido cuestionada, recordando que la Corte ya había considerado este aspecto anteriormente.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que había impuesto la medida cautelar de arresto domiciliario total. La Corte modificó esta decisión y ordenó la prisión preventiva, decretando así el regreso de la exalcaldesa a la cárcel de San Miguel.

El tribunal de alzada capitalino determinó que los nuevos antecedentes presentados por la defensa de Cathy Barriga no son suficientes para modificar la medida cautelar impuesta el pasado 12 de noviembre.

Entre estos antecedentes, los documentos sobre el diagnóstico de su hijo no fueron cuestionados por las partes involucradas. Además, en el oficio de la Municipalidad de Lo Barnechea ya estaba en la carpeta investigativa antes de la reformalización, y el tiempo transcurrido, de solo 30 días, no resulta relevante para justificar un cambio en su situación.

Por otro lado, la Corte destacó que las nuevas pruebas incorporadas en la carpeta investigativa, como las declaraciones del abogado Roberto Garrido. Estos antecedentes, según el tribunal de alzada, confirman la existencia de los requisitos legales que justifican la prisión preventiva. Lo anterior basándose en el artículo 140 del Código Procesal Penal.

Además, la Corte reafirmó que la libertad de Barriga representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto se debe al número, la gravedad y la naturaleza de los delitos de corrupción imputados. Así como al monto de los perjuicios acreditados hasta ahora (más de $30 mil millones).

Declaración de la Fiscalía y el abogado querellante de Maipú

Tras la audiencia en la que se discutió la medida cautelar de Cathy Barriga, la fiscal Oriente, Constanza Encina, se refirió a las declaraciones de la defensa de la imputada.

“Son todos argumentos que ya han sido ponderados. La situación del menor (hijo de la exalcaldesa) es algo que no ha sido cuestionado, que se le han proporcionado salidas. Incluso, la Corte de Apelaciones en su oportunidad tuvo en consideración esta situación en particular, señalando que ella podría solicitar salidas en el caso que lo requiriera, cuestión que no ocurrió“, declaró la fiscal Encina.

El abogado del municipio de Maipú, José Pedro Silva, afirmó que ni en la Corte hoy ni en la audiencia anterior en el Noveno Juzgado de Garantía, la defensa de Barriga presentó nuevos antecedentes que justificaran una medida cautelar menos gravosa.

Además, Silva indicó que el jueves pasado amplió la querella y se declaró admisible contra seis nuevos imputados. Estos corresponden a exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú.

“Dimos cuenta en la querella los antecedentes por los cuales ellos estaban vinculados con las maniobras defraudatorias en la causa. Por lo que esperamos que, en el menor plazo posible, el Ministerio Público pueda formalizar investigación contra estos seis imputados”, agregó.