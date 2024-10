Un votante de la mesa 904 del local de votación Estación Mapocho denunció a Radio Bío Bío que algunas papeletas se estarían entregando ya marcadas con una preferencia, señalando que varios votantes devolvían sus votos porque ya estaban marcados. El hombre indicó la presencia de un apoderado de Renovación Nacional en la mesa junto a los vocales, doblando los votos, aunque no pudo confirmar si fue este quien los marcó. La presidenta de la mesa confirmó la presencia de votos marcados y la denuncia al Servel, apuntando al apoderado como responsable. El delegado del local señaló la necesidad de recabar más antecedentes sobre el presunto delito y anunció la revisión de los votos al finalizar la jornada, justificando la no toma de denuncia sin verificar con la mesa.

Esta tarde, un votante de la mesa 904 en el local de votación Estación Mapocho denunció a Radio Bío Bío que algunas papeletas en dicha mesa se estarían entregando ya marcadas con una preferencia.

El hombre, identificado como Enrique, relató que la fila avanzaba lento, y al preguntar el motivo, le informaron que varios votantes devolvían sus papeletas a los vocales porque ya estaban marcadas. Añadió que, en ese momento, un apoderado de Renovación Nacional estaba en la mesa junto a los vocales, doblando los votos.

Consultado sobre si fue el apoderado de RN quien marcó los votos, el hombre señaló: “No puedo asegurarlo porque no los vi con el papel marcándolo.Pero hay un apoderado de un partido político sentado en la mesa donde están saliendo los votos marcados a ese partido”.

“Yo pedí que sacaran a este apoderado del local y el encargado local no se quiso identificar, no me quiso tomar la denuncia y después de mucho insistirle, finalmente estos dos apoderados salieron del local, pero los dos apoderados están en la puerta del local esperando volver a entrar”, agregó.

Al respecto, Radio Bío Bío consultó con Soledad Flores, presidenta de la mesa, quien confirmó que, en efecto, hubo votos marcados en cuatro papeletas. Según indicó, ya se habría hecho la denuncia al Servel.

Consultada sobre quién podría haber estado detrás de los votos marcados, Flores indicó que, lo más probable es que hubiera sido el apoderado que estaba en la mesa, quien las habría estado “ayudando a doblar los votos”.

Al respecto, Radio Bío Bío conversó minutos después con José Luis Gumucio, delegado del local, quien indicó que, de momento, necesita recabar más antecedentes sobre el eventual delito.

Gumucio aseguró que, una vez finalizada la jornada, se deberá revisar lo ocurrido y hacer un recuento de los votos.

Sobre el porqué no se habría tomado la denuncia del votante que denunció esta situación, el delegado precisó que no puede tomar una denuncia sin antes verificar con la mesa.

“Ellos tienen toda la libertad de hacer la denuncia y la pueden hacer directamente en el Servel. Entonces hay canales y si ellos creen que hay algún delito, pueden hacer la denuncia en Carabineros, pero no me consta. Entonces por eso es que yo no puedo estar avalando una denuncia que no me consta”, aseguró.