En la previa del cierre de campaña, candidatos de la Región Metropolitana llegaron a la sede del Arzobispado de Santiago para participar de un encuentro de la Iglesia católica.

Los aspirantes, desde Republicanos hasta el Partido Comunista, fueron invitados por el arzobispo, Fernando Chomalí, quien encabezó lo que se denominó “encuentro de oración y convivencia”.

En la cita, el recientemente designado cardenal hizo un llamado a que los aspirantes reivindiquen la importancia de la probidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Todo esto, en medio de casos de corrupción e investigaciones judiciales que han afectado a la izquierda y la derecha.

“Donde hay más desconfianza (es) en los partidos políticos, eso es grave y tenemos que trabajar todos. Porque si no hay partidos políticos, si no hay políticos probos, no hay democracia”, sentenció Chomalí.

La autoridad eclesiástica, además, sostuvo que la política es la actividad humana más importante, ya que vela por el bien común y, debido a ello, emplazó a que quienes salgan electos trabajen en conjunto y estén a la altura.