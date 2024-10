El exgeneral (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti del Partido Republicano, no podrá votar por sí mismo en las elecciones de alcalde de Maipú este fin de semana, ya que deberá sufragar en La Reina al no haber actualizado a tiempo su domicilio electoral. A pesar de no vivir en Maipú, Bassaletti se ha mostrado vinculado a la comuna debido a su familia, indicando que conoce la realidad de la zona. Aunque dejó abierta la posibilidad de mudarse a Maipú en caso de resultar electo como alcalde, expresó que no considera necesario vivir en la comuna para desempeñar adecuadamente el cargo, enfatizando en la importancia del compromiso y dedicación por encima de la ubicación física.

El general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti (Republicanos), no podrá votar por sí mismo en las elecciones de alcalde en Maipú de este fin de semana. El exfuncionario de la policía uniformada deberá sufragar en La Reina, pues su domicilio electoral es distinto a la comuna en la que se postula.

Resulta que el exjefe policial de la zona de Santiago Este no pudo cambiar a tiempo su domicilio electoral. La presentación realizada por el Partido Republicano ocurrió el 3 de julio. Mientras que el plazo para actualizar el domicilio electoral para las Elecciones Regionales y Municipales de este 26 y 27 de octubre, venció el 8 de julio.

“Hasta antes de eso mi domicilio era en La Reina donde trabajaba”, aclaró Bassaletti a BCCL.

El vínculo del general (r) Bassaletti con Maipú

En diálogo con La Tercera durante mediados de agosto, el candidato a alcalde dijo que no vivía en Maipú. Sin embargo, indicó que si estaba vinculado con la comuna debido a su familia.

“Honestamente no he vivido en Maipú. He estado muy ligado (a la comuna) por razones personales, familiares; pero conozco muy bien la realidad de Maipú desde siempre”, aseguró el general (r) de Carabineros.

Ante la consulta de la posibilidad de vivir en la comuna en caso de ser electo alcalde, dejó abierta la puerta a este cambio de domicilio. No obstante, el excarabinero también expresó su opinión sobre vivir en la comuna en el caso de ser jefe comunal.

“Es posible. No tengo una decisión al respecto, pero también yo creo que no hace la diferencia el hecho de estar in situ o no. No es necesario para ser alcalde estar en la comuna”, declaró Bassaletti.

“Idealmente si uno quisiera caerle bien a la gente, podría hacer ese acto, ese guiño; pero en verdad que no lo es. Lo que si es necesario es que tu tiempo, dedicación y compromiso sea absoluto para ese cargo, no importa donde estés”, concluyó sobre ese tema.