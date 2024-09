Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Concesionaria Nuevo Pudahuel aseguró que el paro de los trabajadores sindicalizados no afectará a las aerolíneas y anunció un plan de contingencia para garantizar la operación del Aeropuerto de Santiago, tras no llegar a un acuerdo con el sindicato luego de la mediación del Ministerio del Trabajo. La huelga comenzará el jueves 12 de septiembre, pero no impactará los vuelos ni los servicios públicos según la declaración pública de la empresa. Se activará un plan con servicios esenciales y equipos de emergencia, mientras continúan las negociaciones con los trabajadores.