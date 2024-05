La mañana de este jueves, diferentes autoridades se reunieron para medir los daños en las casas afectadas por las inundaciones en la comuna de Quilicura. Con el objetivo de buscar una solución de emergencia ante posibles nuevas lluvias y ver acciones que eviten futuros anegamientos.

La alcaldesa de la mencionada comuna, Paulina Bobadilla, indicó que llamó a Consejo Extraordinario para ir en ayuda de los vecinos y vecinas afectadas. Detallando que entregarán $5 millones a las familias más afectadas y $1 millón para familias con menos daños.

Además, anunció la paralización de las obras de la inmobiliaria Avellanada, que se encuentra construyendo casas en el sector anegado por las lluvias, apuntando a que a causa de sus negligencias se habría generado el problema.

“Hemos pedido una y otra vez que no se generen proyectos inmobiliarios en las zonas inundables, porque van a tener este tipo de problemáticas los vecinos que además ya habitan en esta zona. Y no me quiero imaginar lo que pueda pasar en unos años más con esos vecinos si no se toman hoy día las medidas necesarias”, aseveró.

En totalidad, son 19 las casas que se vieron afectadas por los anegamientos durante las lluvias, de las cuales siete se encuentran mayormente dañadas.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, solicitó al director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) que se modifique el “diseño de la solución de aguas lluvia, que claramente es insuficiente”.

Asimismo, señaló que existe “irresponsabilidad de la empresa”. Por lo que anunció que ayudará al municipio a demandarlos ante el Juzgado de Policía Local, ya que habría “una mala solución que había de aguas lluvias es que, además, estaba tapada con sedimentos de la construcción”.

Finalmente, Orrego anunció que el sector de Lo Cruzat con calle Montecarlo se estableció como “punto crítico” de Santiago, lo que significa que habrá “motobombas permanentemente en los futuros casos de lluvias”.