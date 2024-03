El funeral del exteniente Ronald Ojeda fue marcado por una ceremonia bastante cargada de emoción y con solicitud de justicia por parte de la familia. La esposa culpabilizó el gobierno venezolano.

La hermana del venezolano apuntó a la policía y a Carabineros, quienes, según sus palabras, no habrían tomado el caso de inmediato. Con palabras bastante duras, se refirió a los primeros 15 minutos de la denuncia de este secuestro. “Que estos asesinos en algún momento, si la justicia no llega, la justicia divina va a llegar. Mi hermano murió torturado”.

La esposa de Ojeda pidió justicia, verdad y dijo que “todos sabíamos de donde venía este mandato (…) “Esas personas, lo único que querían era desaparecerle, como a muchos venezolanos que están en contra de la dictadura. Quiero que no les quepa dudas de que el gobierno de Venezuela es una dictadura y eso no podemos ocultar. Lamentablemente, solamente les pido que no permita que manchen el nombre de su país y se burlen de su soberanía. Espero que los encargados de la investigación y de todo este proceso no callen, digan la verdad. No engañen a su pueblo y no sean cómplices. Sea quien sea culpable, que salga a la luz. Obviamente, yo ya sé quién es, pero no lo puedo decir. Lo van a decir las pruebas. Sabemos que detrás de eso está el gobierno de Venezuela”.

“Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe porque eso es lo que él fue. Mi esposo fue una víctima solamente por querer la libertad de Venezuela”, concluyó.