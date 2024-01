Frente a los dichos realizados por la “sanadora de Rosario” durante su visita en Chile sobre que el cáncer es una “enfermedad emocional”, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, declaró no estar de acuerdo con ello.

El Arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, durante este martes se refirió a la visita de Leda Bergonzi, más conocida como la “sanadora de Rosario”. Quien lideró eventos en el Templo Votivo de Maipú y en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Quinta Normal, los pasados 6 y 8 de enero.

Frente a los dichos de Bergonzi sobre que el cáncer es una “enfermedad emocional”, el también experto en bioética, indicó que “no estoy de acuerdo con ella, en el sentido de que una sanación de una persona que no es competente en medicina va a sanar un cáncer”.

Pero a pesar de ello, agregó que también “representa una última esperanza frente a hechos tan dolorosos como son la muerte”.

También apuntó a que “en Chile hay millones de personas que se sienten desamparadas, que no tienen salud y ven ahí un espacio, que yo en lo personal no lo comparto, pero sí comparto y me anima, es la fe de las personas”.

Por otro lado, aclaró que Leda tuvo una autorización de su arzobispo en Rosario, “para ejercer este apostolado y fue invitada a Chile por un grupo de laicos y un sacerdote, nosotros como iglesia la acogimos”.