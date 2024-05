Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas luego de recibir un reporte que revela un acceso no autorizado a los datos personales de clientes del Banco Santander, otorgándole a la entidad un plazo de 5 días para responder al oficio emitido, detallando las circunstancias del incidente y las medidas tomadas para proteger la información de los usuarios. A pesar de que el banco informó que los datos filtrados no comprometen claves de acceso o patrimonio económico, el Sernac solicitó un informe detallado sobre el incidente. El Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, destacó la importancia de proteger los datos personales de los consumidores y no descartó emprender acciones colectivas para compensar a los afectados, enfatizando que las instituciones financieras deben garantizar la confidencialidad de la información. Grupo Santander reconoció haber sido víctima de un ataque informático que afectó datos de clientes y empleados en Chile, España y Uruguay, implementando medidas para gestionar la situación y proteger a los clientes, quienes pueden seguir operando con seguridad.