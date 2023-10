Una pareja fue víctima del robo de su vehículo mientras se encontraban a las afueras de su vivienda en el sector de Villa Frei, comuna de Ñuñoa.

Se trató de un delito tipo portonazo, específicamente en Calle Diez con Pasaje 31. Allí, mientras el conductor dejaba a su pareja, un auto con al menos 3 sujetos en su interior, le cierra el paso y descienden de este para intimidar a las víctimas con armas de fuego.

Frente a ello, se inició un forcejeo en el que la mujer resultó con una lesión en la cabeza. Finalmente, los antisociales lograron llevarse el vehículo y las pertenencias personales del conductor.

Lo anterior, según el relato de las víctimas, quienes ya realizaron la denuncia correspondiente. “Me apuntan, me bajan, mientras agreden y forcejean a ella para que también se baje. Me dice dónde están las llaves y me sigue apuntando, me quita el bolso”, contó el conductor.

Mientras que la acompañante indicó que “es terrible y alarmante, está pasando con mucha frecuencia. Yo no quería que se llevaran el auto y actué de una forma claramente indebida porque pudo haber sido muy peligroso”.

La alerta de los vecinos motivó la llamada del personal de seguridad municipal de Ñuñoa, quienes socorrieron a las víctimas, trasladando a la mujer hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

Los autores huyeron con el vehículo y actualmente no se sabe sobre su paradero. Al respecto hablo el Capitán de Carabineros, Sebastián Velozo.

“Tres a cuatro antisociales que con armas de fuego los amenazaron y les sustrajeron su vehículo. Este hecho fue muy violento por el modo que ocurrió, las personas fueron bajadas bruscamente desde el interior del vehículo que se encontraba estacionado”, señaló.

Registros de cámaras de seguridad son elementos importantes en la investigación policial. El Ministerio Público resolvió que la Brigada de Robos de la PDI queda a cargo de esta.