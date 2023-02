Un millonario robo se produjo durante las últimas horas en una ferretería de Estación Central, la que se ubica frente al terminal de buses de la empresa Turbus.

Específicamente, se trata de la ferretería Hua Fan ubicada en la Alameda 3757, entre medio de un servicentro y de la Universidad de Santiago (Usach).

Los delincuentes ingresaron a la casa de estudios, específicamente a instalaciones del Departamento de Educación. Allí realizaron varios forados en los gruesos muros, para así ingresar a la empresa.

En la universidad, la directora del departamento, Catherine Flores, indicó que lo ocurrido responde a un hecho planificado que tomó “muchísimo tiempo”. Agregó que, junto con la sensación de inseguridad que se siente en las casas, con este hecho se suma la poca seguridad en los lugares de trabajo.

Con todo el tiempo a su favor, ya que nadie se percató de sus intenciones, registraron las dependencias de la ferretería y juntaron un millonario botín de $500 millones.

Junto con ello, también se llevaron elementos tecnológicos presentes en la oficina del dueño de la ferretería, un ciudadano chino.

Él relató a Radio Bío Bío que “antes no había robos, todo tranquilo… En estos dos años, me roban, me roban, me roban”. Junto con ello, permitió registrar cómo quedó su oficina tras el ilícito.

Por su parte, el trabajador Miguel Allard relató que los delincuentes sustrajeron interruptores, enchufes, gatas hidráulicas y algunas máquinas de alto valor.

“Atravesaron todos los muros de un grosor significativo… No se ve por fuera, se metieron por el costado, tuvieron el tiempo necesario”, añadió.

Junto con ello, expresó que por la cantidad de productos robados, el ilícito debió ser protagonizado por un grupo grande que se llevó el botín en varios vehículos o camiones.

Los delincuentes huyeron con la millonaria carga y, de momento, se desconoce su paradero. Por ahora, no hay certeza si los delincuentes también robaron especies desde la Usach mientras realizaban el forado.