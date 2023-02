Basta un breve paseo por la Alameda para encontrarse con una serie de sitios ocupados por personas en situación de calle, con la instalación de rucos, carpas de camping o bancas con almohadas y frazadas.

Los lugares más ocupados se encuentran entre calle Teatinos y Almirante Latorre, pero también se pueden ver instalaciones en el Parque Balmaceda, en el límite de Providencia con Santiago.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler señaló que en la comuna viven cerca de 1.500 personas en situación de calle, de las 8.000 de la Región Metropolitana.

En esa línea, solicitó al Gobierno más cupos en albergues.

“Nuestro equipos contabilizan cerca de 1.500 personas viviendo en la calle en Santiago de las más de 8.000 en la Región Metropolitana, y esto implica distintas políticas públicas. Hoy lo estamos abordando desde la recuperación de los espacios, entregando alternativas de albergue en coordinación con el ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo necesitamos aumentar la cantidad de cupos en los albergues que pueda proveer el gobierno central”, solicitó la edil.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, realizó una dura crítica al Ministerio de Desarrollo Social y lo emplazó a desarrollar una estrategia para enfrentar la situación.

“Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora adónde salen, eso es lo que le hemos preguntado al gobierno desde el día 1”, indicó Orrego.

El gobernador metropolitano agregó que “el ministerio de Desarrollo Social debe tener una estrategia para personas en situación de calle. Llevamos casi un año de este gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro que tú señalas y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información”.

Por su parte la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, señaló que junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior se encuentran diseñando medidas para disminuir la población en situación de calle en el eje Alameda-Providencia.

Acerca del contenido de estas estrategias, la delegada presidencial señaló que se está en un “periodo de trabajo y evaluación”.