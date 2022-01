El propietario de la ex Fuente Alemana en Santiago, Carlos Siri, fue agredido la tarde de este viernes a las afueras del restaurante por una turba de 8 encapuchados.

El propietario del restaurante Antigua Fuente (Ex Fuente Alemana) en Santiago Centro, Carlos Siri, fue agredido la jornada de este viernes, por un grupo de encapuchados, tras intentar defender una persona.

El hecho se registró a eso de las 18:30 de este viernes, explicó Mauro Siri -hermano de la víctima, quien aseguró que su hermano salió del local, que aún estaba funcionando y donde habían personas comiendo, para defender a un tercer individuo, que era perseguido por una turba de 8 encapuchados.

“Vemos que viene una turba como de 8 personas detrás de un joven, que venía arrancando, que según ellos estaban sacando fotos e iban a linchar al pobre cabro. Entonces mi hermano cachó eso, salió hacia afuera, rescató al joven, lo metimos adentro y mi hermano se empezó a agarrar con una persona que andaba con un palo, y yo voy por detrás y le quito el palo, y ahí empezó a quedar la escoba”, indicó el hermano de la víctima.

En la misma línea, Siri explicó que su hermano tras lo sucedido se encuentra en buen estado, pero que acudió a una clínica para constatar lesiones por el ataque, afirmando que la situación en las inmediaciones de plaza Baquedano ya no tiene sentido.



“El ataque fue por rescatar a esta persona, que según ellos estaba sacando fotos, entonces no es posible, somos todas personas (…) solamente quieren destruir, es tanto el odio que hay, que ya no razona. Parece que vamos a tener que reaccionar de la misma forma al final”, añadió Siri”, sostuvo.

Tras conocerse la agresión en contra de Carlos Siri, algunos gremios de emprendedores y empresas manifestaron su apoyo, y rechazaron el ataque contra el propietario de la Antigua Fuente.

“Lamentamos la agresión que sufrió el emprendedor Carlos Siri y los actos vandálicos contra las pymes de la Zona Cero. Por este tipo de acciones, esperamos que se rechace el proyecto de indulto a los presos del estallido delictual”, indicaron desde la Multigremial de Emprendedores.

“Nuestra solidaridad con Carlos Siri, víctima de un cobarde ataque por parte de manifestantes violentos en Plaza Italia. Condenamos con fuerza todo tipo de violencia y llamamos a consagrar el derecho a la seguridad ciudadana en la nueva Constitución”, sostuvieron desde la CPC.