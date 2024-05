La madre de la aspirante a gendarme que falleció tras una neumonía, acusó que su hija estuvo varios días enferma al interior de la escuela donde debió seguir con los entrenamientos bajo estrictos regímenes.

Se trata del caso de Ignacia Albornoz Insulza, cuya muerte ha generado gran consternación entre sus familiares, cercanos y la institución de Gendarmería.

Ignacia pertenecía a la promoción 2024, de la Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en San Bernardo, en la región Metropolitana.

Su muerte habría sido provocada por un resfriado que derivó en neumonía, aparentemente a causa de un contagio de influenza al interior de la escuela.

Por lo anterior, su condición se agravó, lo que llevó a que la enviaran a su casa -en Tomé- para “guardar reposo”. Fue entonces cuando su estado de salud este fin de semana se deterioró aún más, llegando a fallecer tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Su madre, Jessica Inzunza, entre la tristeza, aseguró que su hija llevaba varios días enferma y acusó que, pese a esto, debía cumplir con las mismas exigencias los entrenamientos.

Entre estas últimas, se encontraría el trote en la madrugada, baños de agua fría y vestimenta no apta para las bajas temperaturas.

“En condiciones o no condiciones, ellos tienen una rutina que tienen que hacer como escuela. Se tienen que seguir por un lineamiento, por órdenes de arriba, que ellos tienen que respetar todo“, explicó.

“No es una cosa que venga de ahora, esto se hace siempre. El problema es si estaban aptos (o no) los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía“, advirtió.

Además, denunció que había varios jóvenes contagiados y no tomaron ninguna medida, hasta que agravaron y la aislaron en una pieza que no reunía las condiciones para sobrellevar una neumonía.

“Cuando llegó a la escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella me decía: ‘mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción”, criticó.

Tía de aspirante a gendarme acusa sobrina tenía “miedo” a expulsión

Su tía materna, Sandra Insulza, comentó que vio a Ignacia enferma y muy apenada por su situación. La joven le habría comentado que, si bien no se sentía en condiciones, debía volver a la escuela por la presión que sentía.

Además, la mujer acusó que le infunden temor de ser expulsados si no rinden.

“Hablaba de que tenían una enfermería, pero (ella) me decía: ‘Tía es que ya he venido tantas veces a enfermería"”, aseveró.

“Como que en el fondo yo creo que el miedo, el temor, que no sé si se lo inculcarán de alguna otra forma o no. ‘Es que si no son aptos, los van a dar de baja’, pero hay que considerar que ellos antes de ingresar ahí tuvieron que hacerse un montón de chequeos médicos”, cuestionó.

Hasta el momento, la familia está a la espera de la entrega del cuerpo para su realizar su velorio en la comuna de Tomé, así como el resultado de la autopsia para tomar acciones legales en contra de la institución. Esto último, en caso de comprobarse negligencias.

Cabe recordar que, según consignó BioBioChile, Ignacia había presentado problemas de salud desde el lunes 6 de mayo. Pese a esto y a las advertencias de sus compañeros, los oficiales a cargo del curso la habrían obligado a salir a trotar a las 5:50 horas del día siguiente.