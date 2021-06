La candidata a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva, reconoció que conocía sobre la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) que pesaba sobre un candidato con el que realizó campaña.

Se trata de Rubén Urrutia, candidato por el mismo partido de Oliva (Comunes) que se presentó como concejal por La Pintana, quien resultó electo y fue apoyado por ella.

Según se conoció en un debate realizado en CNN Chile, fue el propio rival de Oliva, Claudio Orrego, quien sacó a colación que Urrutia había sido denunciado por VIF y que ella conocía dichas acusaciones desde marzo de 2020.

Al respecto, Oliva dijo que “no sé de dónde sacó Claudio que yo tenía antecedentes”.

Ese mismo día, la candidata tuiteó en su cuenta que había recibido un video donde se denunciaba al concejal electo y que pidió al Tribunal Supremo del partido revisar el caso.

Me llegó un video de denuncia x VIF al concejal de La Pintana Rubén Urrutia. Me parecen antecedentes graves. Hemos solicitado al Tribunal Supremo revisar el caso pq la violencia hacia las mujeres es imprescriptible. La justicia patriarcal no es parámetro para un partido feminista

— Karina Oliva (@karina_ol) May 31, 2021