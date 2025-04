Semihundida fue encontrada la embarcación que desapareció la madrugada de este domingo con siete tripulantes a bordo frente a las costas de Coronel, en la región del Bío Bío.

Recordemos que la lancha de nombre Bruma, cuya está inscrita en la ciudad de Constitución, región del Maule, se encontraba realizando faenas de pesca artesanal cuando perdió todo tipo de contacto con tierra.

No obstante, pese a esto, de los pescadores que iban a bordo no se sabe nada, solo que podrían haber hecho uso de la balsa de emergencia, ya que esta no fue encontrada en el lugar.

Así lo confirmó el capitán del Puerto Coronel, Osvaldo Cuadra, quien comentó que “la embarcación que se encontraba perdida fue encontrada semihundida, pero sin tripulantes en su interior”.

“En este momento seguimos buscando para encontrar a los siete tripulantes desaparecidos. Se encuentra un buque mercante en las cercanías y también otras lanchas de pesca artesanal, quienes están cooperando con la búsqueda”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la Asociación gremial de Bacaladeros de Constitución, Claudia Urrutia, explicó que la lancha Bruma dejó de comunicarse con tierra a partir de las 02:00 de la madrugada, lo cual tiene en alerta a sus familias y autoridades marítimas.

“Esto es una familia completa. Son padres, hijos, sobrinos, familiares y amigos que están desaparecidos, comentó Urrutia.

“Hay embarcaciones artesanales frente a la isla Santa María que están realizando acciones de búsqueda, porque ayer en la noche tuvimos condiciones de marejada, viento fuerte y alto tránsito marítimo en esa cuadra”, agregó.

Intensifican búsqueda de tripulantes que iban en Bruma

Por último, el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aqueveque, indicó que pescadores de la comuna de Coronel también se unieron a la búsqueda, así como que Carabineros dispondrá de su helicóptero institucional para aportar.

“Desde los dirigentes de pesca artesanal nos contactaron para poner a disposición los servicios de la región y la coordinación con la Armada de Chile para avanzar en la búsqueda”, señaló.

“La Armada ya coordinó un sobrevuelo de búsqueda y los pescadores artesanales, con recursos propios, ayudarán tanto el día de hoy como mañana”, cerró.