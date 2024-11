Una de las afectadas fue Jeanette Rubilar, quien viajó desde Chiloé para realizar exámenes médicos a su hijo con parálisis cerebral en Concepción, quedando varada en el Aeropuerto Carriel Sur. Tras la solidaridad de la gente, encontraron un lugar donde pasar la noche y esperar un vuelo de regreso este jueves. Agradecida por la ayuda recibida, la familia pudo descansar en un departamento y esperan no enfrentar más cancelaciones en su vuelo hacia Puerto Montt este jueves al mediodía.

La tarde del miércoles, solo en Santiago, en la región Metropolitana, se cifraban que eran 6 mil los pasajeros afectados debido al paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Situación que se repitió en los diferentes aeródromos y aeropuertos a lo largo del país.

Jeanette Rubilar, que viajó desde Chiloé hasta Concepción para realizar exámenes a su hijo de 13 años, quien tiene parálisis cerebral y escoliosis, quedó varada en el Aeropuerto Carriel Sur. Sin embargo, tras la ayuda de la gente, logró encontrar un lugar donde pasar la noche y así tomar un vuelo de vuelta este jueves.

Recordemos que en horas de la tarde, Radio Bío Bío pudo conversar con ella, donde señaló que: “Estoy súper molesta. Yo vengo desde Castro, de Chiloé, no de vacaciones, sino que vine a hacerle exámenes a mi hijo con parálisis cerebral”.

“Hoy día a las 11 de la mañana me suspendieron el vuelo, que era diez para la una, en donde la única opción que me daban era para viajar mañana (jueves), pero igual se eliminó esa posibilidad. Ahora me dan la posibilidad del día sábado poder viajar. Pero estos tres días tengo que quedarme en el Aeropuerto a dormir con un niño con parálisis cerebral, que usa silla de ruedas y con una niña de dos años”, comentó la mujer.

Mujer y su hijo con parálisis cerebral encuentran lugar para descansar

Ante esto, fueron múltiples los auditores de La Radio que decidieron prestar una mano, ofreciendo desde comida hasta alojamiento, para que pudieran esperar con su pequeño en un lugar cómodo, quien estuvo acostado en las sillas del aeropuerto por largas horas.

Durante la noche del miércoles, a eso de las 20:30 horas, esta familia, compuesta por Jeanette, su esposo, sus dos hijos y su cuñado, quien vino a acompañarlos, pudieron encontrar un lugar para poder descansar. Esto gracias a la ayuda de particulares.

“Quisiera agradecer a todas las personas que han estado preocupadas por nosotros, de verdad se les agradece de corazón. Y quería contarles que ya estamos en un departamento y mi hijo ya puede descansar tranquilo esta noche, en una camita, y si dios quiere poder volar mañana”, señaló Jeanette.

Según la información entregada por la propia familia, este vuelo, que los llevará desde Concepción hasta Puerto Montt, se realizará al mediodía de este jueves, esperando, dicen ellos, que no se vuelva a cancelar.