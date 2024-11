Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- mantiene una movilización a nivel nacional, lo que ha repercutido en los vuelos, generando atrasos y cancelaciones en estos.

En este contexto, la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la DGAC anunció una movilización para este miércoles 13 de noviembre.

Los trabajadores agrupados en el sindicato aeronáutico argumentan el incumplimiento de un acuerdo alcanzado con el Gobierno.

Es en este sentido que miles de pasajeros han quedado varados en distintos aeropuertos del país y en Concepción, el caso no es distinto.

En conversación con Radio Bío Bío, una auditora –oriunda de la comuna de Castro– contó su lamentable situación.

Jeanette Rubilar es madre de un niño de 13 años con parálisis cerebral y escoliosis, que está desde las 11:00 horas en el aeropuerto, ubicado en la comuna de Talcahuano, esperando su vuelo.

Coletazos por paro de la DGAC

“Estoy súper molesta, entiendo la situación del paro, pero encuentro incomprensible de que no hay una solución en mi caso especial. Yo vengo desde Castro, no de vacaciones, sino que vine a hacerle exámenes a mi hijo con parálisis cerebral“, comenzó relatando la mujer.

Explicó que fue suspendido su vuelo y le dieron la opción de tomar otro al día siguiente, pero también -más tarde- ese itinerario fue cancelado.

Finalmente, la aerolínea le ofreció un vuelo para el sábado. “Pero estos tres días tengo que quedarme en el aeropuerto, dormir con un niño con parálisis cerebral que usa silla de rueda y una niña de dos años”, sostiene la afectada.

“Estoy pidiendo que por favor me puedan ubicar en algún hotel, en algún hospedaje. Como vine a médico, ya gasté todo mi dinero y no tengo dónde quedarme en Concepción y ellos -la aerolínea- se lavan las manos diciéndome que no es su problema“, prosigue la pasajera.

En su relato la mujer comentó que por la condición de salud de su hijo, este no puede estar sentado todo el día, por lo que necesita estar acostado y no tiene dónde hacerlo más que en asientos del recinto.

A lo anterior, se suma que el niño no puede comer alimentos sólidos y que, como solución propia, lo ha alimentado con “té y pan remojado”.

Si bien, las funcionarios han mantenido reuniones durante la jornada a nivel central con autoridades, aún se desconoce cuánto tiempo más podría durar el conflicto.