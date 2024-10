Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, afirmó que a cinco años del estallido social, las víctimas de la represión aún no han sido reparadas, considerando que las pensiones de gracia no son suficientes como reparación. Durante la inauguración de la primera Feria Interactiva de Derechos Humanos en la Universidad de Concepción, Contreras señaló la falta de justicia y reparación, provocando la sorpresa del diputado Eric Aedo, quien cuestionó si las pensiones no cumplen con ese propósito. La directora del INDH expresó que la reparación debería seguir el mismo proceso que se utilizó para determinar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, a través de comisiones que establezcan responsabilidades y atiendan a las víctimas. Además, Contreras se reunió con la oficina regional del Instituto de Derechos Humanos y la delegada presidencial, Daniela Dresdner.