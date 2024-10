Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Hernán Romero, uno de los imputados en el caso Puerto Coronel por administración desleal, será formalizado el 29 de octubre, distinto al resto citado para el 15. Leonidas Romero, diputado de derecha, defiende a su hermano sosteniendo que no ha cometido delito y que es una represalia por su labor parlamentaria. La denuncia original fue realizada por el gerente de Puerto Coronel, acusando pagos de sobornos a personeros políticos y sindicales mediante facturas falsas. Las empresas Delsava de Hernán y el exgerente Javier Anwandter están implicadas. Ambos serán formalizados por administración desleal. Romero apoya a Anwandter, quien, según él, aumentó la productividad en el puerto. No fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado y no se incluyó a dirigentes sindicales en la formalización.