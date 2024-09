Este viernes se llevó a cabo la presentación del anteproyecto del nuevo Hospital Clorinda Avello, un hito significativo para mejorar la atención de Salud Pública en Santa Juana, el cual aumentará su superficie de 3 mil a 8 mil metros cuadrados, incorporando nuevas prestaciones de salud y la modernización de los estándares de atención para los habitantes de la comuna.

El evento tuvo lugar en el Teatro Municipal y contó con la presencia de varias autoridades, así como a un numeroso público de vecinos y vecinas de la comuna. Durante la actividad fue destacada la importancia de este proyecto, el cual ha logrado asegurar una inversión de 500 millones de pesos para la fase de diseño.

El nuevo centro de salud reemplazará al actual hospital, que ya supera los 50 años de antigüedad, contará con infraestructura moderna y adecuada, incluyendo un centro de diálisis y un laboratorio de avanzada.

Con la ampliación de la superficie del hospital de 3.000 a más de 8.000 metros cuadrados, se espera la incorporación de nuevas prestaciones de salud y la modernización de los estándares de atención, garantizando una respuesta adecuada ante emergencias.

Ana Albornoz, Alcaldesa de Santa Juana, enfatizó la necesidad de culminar con el proceso para junio de 2025 y así solicitar los recursos definitivos al Presidente Gabriel Boric, quien ha priorizado esta iniciativa a nivel nacional.

Además la jefa comunal subrayó la urgencia de contar con un establecimiento de salud que atienda a una población estimada en 14.870 habitantes, ya que, según señaló, actualmente la situación de la salud en la comuna de Santa Juana es crítica y carece de los estándares básicos necesarios para la atención médica, cual se vuelve un desafío aún mayor en sectores rurales de la comuna.

“En el hospital nosotros no tenemos red de gases, no tenemos estándares mínimos ni para la atención ginecológica ni para la atención de partos. Tampoco tenemos estándares mínimos en cuanto a hospitalizados, sin baños dentro de las salas, ni un baño especial para las mujeres que van a atenderse con matronas. No tenemos ningún estándar mínimo de lo que exige la modernidad para los centros de salud. Este es un hospital no normalizado y era una injusticia que Santa Juana fuera la única comuna que estuviera en esa situación. Por eso nosotros lo hemos hecho presente permanentemente”, indicó.

El Seremi de Salud de la Región del Biobío, Eduardo Barra, resaltó que esta iniciativa contempla inversión aproximada de 60 mil millones de pesos, con una proyección para el inicio de operaciones en 2028, que en su diseño “reconoce los cambios que ha habido en la demografía y también se ajusta a las necesidades que hoy día tienen las personas que viven en una comunidad rural como la de Santa Juana. Eso implica una atención dirigida, por ejemplo, al mundo de las enfermedades renales crónicas con la necesidad de implementar una unidad de diálisis”.

Por su parte, el Director (s) del Servicio de Salud Concepción, Pedro Martínez, reafirmó el compromiso del servicio en la reposición del hospital, destacando la integración del nuevo establecimiento a la red asistencial pública de la región del Biobío y la inclusión de especialidades que potenciarán la capacidad de resolución en la atención. “Hoy día tenemos un hospital comunitario que en el futuro contará con prestaciones dentales, de diálisis, de salud mental, de especialidades, ecografías, y también va a poder realizar mamografías, algo que hoy en día no existe y que en el futuro cercano lo van a tener. Por lo tanto, ofrecerá una mayor resolutividad para la comuna de Santa Juana”, detalló.

Finalmente, María Elena Vivanco, Presidenta del Consejo Consultivo del Servicio de Salud del Biobío, manifestó su entusiasmo por los avances en este proyecto, poniendo especial énfasis en el compromiso de brindar una atención digna y de calidad: “Como consultivo llevamos más de 10 años trabajando y peleando por el Hospital de Santa Juana. No habíamos logrado mucho, pero ahora sí avanzamos. Para nosotros la preocupación es que los usuarios de salud tengan una atención digna, de calidad y sobre todo en esta zona para las personas del mundo rural. Yo he visitado mucho los sectores rurales de Santa Juana y hay personas que vienen caminando y se demoran tres horas en llegar al hospital. Entonces, ya con este nuevo recinto seguimos la lucha para conseguir vehículos de acercamiento desde las zonas rurales hacia el hospital”.

La presentación del anteproyecto del nuevo Hospital Clorinda Avello marca un paso crucial en la búsqueda de mejorar la infraestructura de salud en Santa Juana. Gracias a la colaboración entre las autoridades y la comunidad, se avanza hacia la creación de un centro de salud moderno y eficiente, donde los vecinos y vecinas de la comuna reciban la atención que merecen.