La audiencia de solicitud de sobreseimiento o cierre de la investigación contra el excarabinero acusado de matar a una menor en San Pedro de la Paz, quedó agendada para el 26 de septiembre. La hermana de la fallecida acusó a la Fiscalía y Mejor Niñez de abandonar la causa al no continuar con las investigaciones.

Para el próximo 26 de septiembre quedó agendada la audiencia de solicitud del sobreseimiento o cierre de la causa por parte del Ministerio Público en el caso de Millaray Parra Correa, menor que murió baleada en Boca Sur, tras huir de una residencia de Mejor Niñez en Penco, en la región del Bío Bío.

La organización feminista Furia organizada acompañó a la hermana de Millaray en la audiencia, manifestándose contra el cierre de causa y pidiendo que se investigue al implicado, un exfuncionario de carabineros de Tomé, que trabajaba como Uber al momento que fue supuestamente asaltado por la menor y utilizó el arma en defensa propia.

La hermana de Millaray Concha Parra, Milenka, acusó a la Fiscalía y Mejor Niñez de abandonar la causa al no seguir investigando. También cuestionó que el Servicio Mejor Niñez no presentara una denuncia luego que la menor abandonara la residencia en Penco; y segundo, el tiempo que tardó el excarabinero para presentarse ante una comisaría en Tomé.

La consejera regional y miembro del colectivo, Camila Arriagada, señaló que la organización logró el apoyo de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y están pidiendo que sea Milenka quien pueda tener acceso a la carpeta, no la madre, de quién no se tiene registro de su paradero y no se ha presentado en las audiencias.

Cabe señalar que el hombre mayor de edad que estaba junto a la menor fue formalizado por el delito de robo con intimidación, por lo que la jueza determinó la prisión preventiva desde esa fecha por la existencia previa de antecedentes penales del imputado.