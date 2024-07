La diputada Karen Medina criticó duramente a las autoridades locales y de los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social e Interior por el desalojo en pleno invierno de una toma de terreno en Los Álamos, región del Bío Bío. La Corte Suprema dio un plazo, ya vencido, para desalojar el asentamiento ilegal en el Fundo San Ambrosio perteneciente a Forestal Arauco, y se recurrirá a la fuerza pública de no acatar la orden. La parlamentaria expresó su preocupación por el problema humanitario que se generará debido a las bajas temperaturas y lluvias en la región, criticando la falta de oferta de vivienda y soluciones habitacionales. Medina pide una prórroga a la sentencia judicial para proteger a las familias afectadas, especialmente a embarazadas, niños y adultos mayores, acusando a las autoridades de ser incompetentes y hacer oídos sordos a sus demandas de ayuda.

La diputada Karen Medina criticó duramente a las autoridades locales y de los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social e Interior, por el desalojo en pleno invierno de una toma de terreno en Los Álamos, en la región del Bío Bío.

Se trata de un asentamiento ilegal levantado en el Fundo San Ambrosio, que tiene una superficie de 3.230 hectáreas y pertenece a Forestal Arauco.

La Corte Suprema dio un plazo, que ya se venció, para que las familias que viven en el sector desalojen el lugar y retiren las construcciones levantadas. De lo contrario, para el desalojo se dará uso de la fuerza pública.

Es así que esta jornada llegaron al lugar carros de Carabineros para dar cumplimiento a esa orden judicial.

Sobre esta situación, la diputada Karen Medina, expresó su preocupación por el problema humanitario que se va a generar, considerando las bajas temperaturas y las lluvias que han azotado a la región.

“En este crudo invierno en la provincia de Arauco que ha sido muy azotada. El día de hoy están dando inicio a una orden de la Corte Suprema de desalojo. Sabemos que la provincia de Arauco es zona de conflictos, sabemos que no hay oferta de vivienda, que hay un déficit habitacional muy alto, donde las empresas hoy día no adjudican proyectos y no quieren construir ahí por lo peligroso de la zona”, criticó la parlamentaria.

Cuestionamiento que extendió a las autoridades de Los Álamos y las de los ministerios de Vivienda, de Desarrollo Social e Interior, acusándolos de hacer “oídos sordos frente a nuestra demanda de ayuda en beneficio de aquellas familias que van a ser tiradas a la calle en pleno invierno”.

En concreto, diputada pide una prórroga a la sentencia judicial, aunque precisa que ésta debe “cumplirse porque estamos conscientes que están en una toma ilegal, pero también debe haber un Estado que resguarde, que garantice soluciones habitacionales a estas familias. Nos preocupan las embarazadas que viven en esas tomas, aquellos niños y aquellos adultos mayores que hoy día no tienen donde ir. Hemos golpeado todas las puertas buscando una prórroga, pero han hecho oídos sordos y han sido autoridades incompetentes”.