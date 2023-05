El rey de las tomas: cómo exconcejal estafó gente ofreciendo terrenos en predios de una forestal

Bajo el alero de una corporación fantasma que, según decía, tenía como único fin la “ayuda social”, un exconcejal consiguió hacerse de varios millones de pesos a costa de un grupo de crédulos.

El aludido corresponde a Héctor Guillermo Pinto Jara, quien hasta 2020 fungió como edil de Los Álamos y que hoy enfrenta acusaciones por estafa. Su modus operandi, apuntan sus denunciantes, era simple: usurpó un terreno de casi 29 hectáreas, lo dividió y lo ofreció a personas que buscaban un lugar donde vivir a cambio de sumas de dinero que se empinan hasta los $2 millones.

¿El problema? Una vez que las familias se instalaron y edificaron sus viviendas de material ligero, cayeron en la cuenta de que el predio era propiedad de Forestal Arauco, firma que nada tiene que ver con el acusado.

El rey de las tomas

Gracias a 538 votos Héctor Pinto resultó electo concejal por Los Álamos en las elecciones municipales de 2016. A la instancia se presentó como candidato independiente pero dentro del pacto “Con la Fuerza del Futuro”, que agrupaba al Partido Radical, junto a los extintos Izquierda Ciudadana (IC) y Movimiento Amplio Social (MAS).

En el cargo se mantuvo hasta 2020. Precisamente, el haber sido parte del municipio le permitió contar con las espaldas para generar gran poder de convencimiento.

Flavia Hermosilla es una de las afectadas y hoy preside el comité de allegados Huechimapu Ayün Ranquilco:

—Su relato era súper convincente. Nos decía que trabajaba para el Gobierno, además de eso había sido concejal de acá de Los Álamos —cuenta Flavia a la Unidad de Investigación de BioBioChile.

El terreno en cuestión corresponde a un paño catalogado por la compañía como “estratégico”: está ubicado a menos de 100 metros de la Ruta 160 y a poco más de un kilómetro del centro de la comuna de la provincia de Arauco.

De puño y letra

Son más de 100 las familias que terminaron cayendo en las redes del Rey de las tomas, según una estimación de los integrantes del propio comité. Uno a uno fueron transfiriendo los montos que Pinto Jara les solicitaba por “gestionar” su cupo en el espacio.

Aunque conscientes de que se trataba de un terreno privado, la promesa de poder contar con un lugar donde construir sumado a la problemática habitacional fueron suficientes ingredientes para caer en la tentación.

El monto mínimo que pedía el exconcejal eran $120 mil para comenzar con el supuesto proceso de regularización. Al poco tiempo, para tranquilizarlos, les hacía saber que tenía avanzadas conversaciones con la forestal y autoridades.

—Esto era para toda la tramitación que él hacía, para el supuesto abogado que él tenía para la postulación. Porque él decía que tenía una corporación que le manejaba supuestamente su esposa que decía que era abogada —cuenta Flavia.

A cambio del dinero, muchas veces pagado en efectivo, el otrora edil firmaba de puño y letra un improvisado recibo de pago, escrito con lápiz pasta en una hoja de cuaderno. Eso sí, para evitar un compromiso mayor, astutamente le cambiaba un dígito a su RUT.

“Yo: Héctor Pinto Jara con rut xx.xx7.xxx-9 recibí la suma de 400.000 mil pesos del señor XXXX XXXX XXXX XXXX a causa de un espacio en la toma camino a Renquilco de la familia Muñoz Zalazar (sic)”.

Boca a boca

De acuerdo con antecedentes obtenidos por BBCL Investiga, del centenar de afectados que habría terminado traspasando dinero a la exautoridad comunal, la mayoría corresponde a habitantes de Los Álamos que viven o vivían de allegados. También hay afuerinos.

—Cuando él vio que nadie controlaba nada comenzó a vender más terrenos y empezó a traer gente de afuera. Había gente acá de Lebu, Curanilahue, Talcahuano, Concepción y hasta de Santiago —detalla Flavia.

Casi la totalidad de las más de 100 personas que pagaron por un espacio de 1.500 metros cuadrados llegó hasta ahí por el boca a boca. Muchos son familiares que se fueron recomendando los servicios de Pinto Jara, que también incluían la limpieza del lugar: él mismo cortaba y se llevaba la madera de la forestal. Hubo veces en que también realizó quemas no autorizadas para seguir despejando el predio. Las pérdidas en productos forestales se calculan en torno a los 6.300 metros cúbicos.

“Nos engañó a todos”

En la actualidad, más de 20 familias han levantado viviendas de material ligero en el lugar. Los cerca de 100 sitios están cercados y otras tantas casas están en plena etapa construcción.

Una de las familias que está erigiendo su vivienda en el sector es la de Erasmo, un habitante de Los Álamos que prefiere no identificarse con su apellido. Él fue uno de los tantos que durante 2022 escuchó sobre la figura de Pinto Jara y sus atractivos sitios. En total, asegura, le transfirió casi $2 millones.

A sus 60 años recién cumplidos, siempre viviendo de allegado, vio aquí la oportunidad de cumplir con el sueño de la casa propia.

—Más que nada, a mí me causa rabia, pena. Todo el dolor es por la gente que realmente reunió sus pesitos: hay gente anciana, mujeres embarazadas. Nos engañó a todos —se lamenta.

Según cuenta, hoy está más que arrepentido. No sabe qué hacer con los paneles que tiene armados y listos para parar su casa.

—A mí me duele porque yo soy alameño desde chico y conozco a toda la gente casi que está ahí en este comité. Realmente hay gente que no tiene y resulta que más encima fue engañada por este señor…

Embolinando la perdiz

El mismo sentir lo comparte Uberlinda Zúñiga (58). Su objetivo era hallar un lugar para vivir más cerca de la zona urbana de Los Álamos. El ofrecimiento que recibió de parte de una dirigenta vecinal en Ranquilco parecía la oportunidad soñada.

—Vinimos varios vecinos que no tenían su terreno. Fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta de que este caballero nos estaba embolinando la perdiz.

En total alcanzó a transferirle $120 mil pesos a Pinto. No obstante, comenta que ha gastado varios millones en la construcción de su casa en la toma.

—Nosotros nos sentimos impotentes de no poder hacer nada. Tenemos claro que él no nos va a devolver el dinero que nosotros pagamos, porque la plata no sé para donde la tendrá… Usted sabe que un estafador nunca se deja el dinero a su cuenta. Buscamos que él pague por último con cárcel —dispara.

Uberlinda actualmente vive sola en su vivienda que -pese al futuro incierto- continúa en construcción.

¿Reuniones? ¿Con quién?

Según documentos tenidos a la vista por este medio, 35 de los habitantes de la toma fueron considerados en una querella criminal ingresada recientemente por Forestal Arauco ante el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu. En el expediente judicial figuran los comprobantes de pago en favor del exconcejal y se individualiza con nombre y apellido a Pinto Jara como el responsable de varios ilícitos.

El libelo se origina precisamente luego de que los afectados vieran que las supuestas conversaciones entre la otrora autoridad y la forestal no avanzaban. Así, la desesperación comenzó a apoderarse de la comunidad y decidieron conversar directamente con la empresa.

Para sorpresa de los avecindados, los ejecutivos de Arauco no tenían idea de quién era Pinto Jara. Menos aún habían sostenido reuniones con él.

Por ello, la compañía comenzó a reunir la mayor cantidad de antecedentes posibles para presentar las acciones legales respectivas. Así fue como el 26 de abril recién pasado concretaron la presentación judicial en contra de Pinto Jara por cuatro delitos: usurpación no violenta, sustracción de madera, loteo irregular e incendio.

Con todo, la presidenta del comité Huechimapu Ayün Ranquilco advierte que son muchos más quienes completaron transacciones a fin de cumplir con los requisitos que les fueron impuestos.

“Falsos asesores inmobiliarios”

Requeridos por este medio, desde la Forestal Arauco aseguraron que la empresa “se relaciona directamente con las autoridades, organizaciones sociales y la comunidad, sin necesidad de intermediarios. Por lo tanto, rechazamos este tipo de situaciones que se basan en la desinformación y el engaño”.

En esa línea, el subgerente de Asuntos Públicos de la compañía, Pablo Pelen, indicó que en el caso de las tomas de terrenos, “siempre hemos estado disponibles para avanzar en la búsqueda de soluciones a través del diálogo por los canales formales establecidos con los municipios, los dirigentes locales y las instituciones de Gobierno correspondientes”.

Asimismo, hizo una invitación a los afectados “a denunciar este tipo de estafas, que afectan principalmente a familias vulnerables, a través de ventas que no poseen ningún tipo de respaldo legal por parte de especuladores que actúan como falsos asesores inmobiliarios”.

Héctor Pinto elude preguntas

En contacto con este medio, el denominado rey de las tomas, Héctor Pinto Jara, se mostró -en principio- dispuesto a poder entregar su versión de lo ocurrido. Sin embargo, luego cambió de opinión y no atendió los requerimientos de este medio.

Lo que sí alcanzó a reconocer en diálogo con BioBioChile es que él lleva “harto tiempo en el tema de las tomas”. Además, no desconoció que le pedía dinero a las personas.

—Hay varios millones igual (…) en el tema de los terrenos, en poder colocar maquinaria. Arauco colocó zanjas, entonces hay una inversión en el tema —advirtió.