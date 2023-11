Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, niño de 3 años fallecido en 2021 en circunstancias aún no aclaradas, valoró la reasignación en el caso anunciada este lunes el Ministerio Público.

Recordemos que tras el retiro de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, la Fiscalía Nacional, se designó a la persecutora de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en una de las aristas investigativas.

“Esta medida responde a la querella por sustracción presentada por Estefanía Gutiérrez, madre del menor fallecido en febrero de 2021″, indicaron.

Agregando que “la resolución tiene como objetivo asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso”.

Caso Tomás Bravo: madre del menor valora reasignación de caso a nueva fiscal

Tras conocer la noticia, Gutiérrez aseguró estar “muy impresionada”, pues previamente “estábamos hablando con mi abogado de que no habían avances”.

“Para mí esta respuesta nos da una esperanza de seguir luchando, un aliento. Sé que ha pasado tiempo, sé que han pasado muchas cosas, pero de verdad tenemos la esperanza y la fe de que podemos avanzar”, aseguró.

Respecto a la fiscal Tatiana Esquivel dijo no conocerla, pero que espera pronto “hablar con ella y decirle que espero su compromiso, que ya basta de tanta espera, tanto tiempo sin ninguna respuesta”.

“Que tenga la empatía, que tenga el corazón y las ganas de ayudarnos, porque eso es lo que hace falta”, dijo.

En cuanto a la fiscal Marcela Cartagena, la madre de Tomás Bravo dejó en claro que no pidió su salida “porque estuviera culpando a alguien o porque no estamos de acuerdo con lo que ella dictó, sino que aquí no se ha llegado a nada”.

“Estamos muy lejos de un juicio, aquí no se ha culpado a alguien por homicidio. Recordemos que a mi tío lo culparon por abandono, lo que hasta el día de hoy no se lleva ningún avance”, agregó.

A continuación, Gutiérrez dijo que “aquí lo que se está culpando a la fiscal (Cartagena) es por negligencias gravísimas (…) por esas negligencias el caso hoy no avanza”.

“Tenemos la esperanza y la fe de que esta fiscal sí se comprometa a ayudarnos, tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a seguir luchando hasta encontrar la verdad y justicia que mi hijo merece”, concluyó.