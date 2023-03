Son 121 los vecinos del Fundo Luanco, en Los Ángeles, región del Bío Bío, quienes se consideran en este recurso de protección, debido a una plaga de moscas que afecta la zona. El objetivo es corregir las condiciones insalubres en las que han tenido que vivir estas últimas semanas.

La situación es consecuencia del tratamiento de aguas servidas por parte de la planta Biodiversa, ubicada en el sector.

El abogado, Óscar Ulloa, precisó que se busca el cese de estos procedimientos de manera definitiva debido al impacto que genera en el día a día de estas personas.

“Respecto de la situación sanitaria y medio ambiental que se está produciendo por el derrame, por así decirlo, el vaciado del lodo sanitario de la empresa Biodiversa en el Fundo Lonco, es que definitivamente ordene el vaciado del lodo sanitario en el sector”, sostuvo.

Aseguró, además, que “la verdad es que es una situación que viven a diario los pobladores de ese sector, y no sólo los pobladores, los adultos, si no que también niños, niñas y adolescentes que no pueden ni siquiera ingerir adecuadamente sus alimentos”.

Las obras denunciadas por Biodiversa deben paralizar este próximo lunes

El abogado manifestó que, si bien se realizó fumigaciones en las casas más cercanas, el grado de insalubridad es muy alto, por lo cual presentó una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la que se aceptó, ordenándose de manera inmediata que este lunes paralicen las obras denunciadas.

La presentación indica que se dictó la medida porque es la única que impide los efectos negativos de lo alertado, y precisa que el retardo de la cautela amenaza con poner en peligro o afectar, la vida y salud de las personas involucradas.

Afirmó también, que “se desconoce con qué permisos de funcionamiento están operando, si estos son los adecuados y si lo hacen conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico”.

La Radio solicitó respuestas a la planta Biodiversa, quienes indicaron que la “disposición en el Fundo Luanco se inició hace 11 días”, destacando que se cumple con la normativa vigente, y que incluso, ya fueron inspeccionados por la Seremi de salud.

Finalizaron indicando que a la fecha la empresa no ha sido notificada de la paralización de obras.