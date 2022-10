Una menor de edad fue trasladada de urgencia desde la isla Santa María hasta Caleta Llico en un bote particular pues la lancha de la Armada no llegó debido a las condiciones meteorológicas. A pesar de eso, la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, afirmó que "los protocolos actuaron". Sin embargo, más tarde, la comunidad de la isla Santa María negó "rotundamente" los dichos de la autoridad regional.

Durante la tarde-noche del lunes 3 de octubre, una menor de edad sufrió un accidente en la isla Santa María, región del Bío Bío. Tras ello, debió ser trasladada de emergencia en un bote particular pues la lancha de la Armada no llegó hasta el lugar debido a las condiciones meteorológicas.

Según la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, “los protocolos actuaron. La familia decidió mover a la niña antes de que llegara el barco de la Armada”. Sin embargo, mediante un comunicado público, la comunidad de la isla Santa María negó “rotundamente” los dichos de la autoridad regional.

“Negamos rotundamente que la familia haya decidido mover a la niña antes de que el barco de la Armada llegara. Puesto que la decisión se tomó luego de no recibir respuestas favorables. A su vez, recordamos a la delegada su compromiso con venir hacia nuestra Isla a una mesa de trabajo, la cual aún no se ha realizado”, dice el comunicado.

Además, acusaron “negligencia en protocolo de traslado por parte de las autoridades regionales”.

“En las últimas horas, como isleños nos hemos visto nuevamente en la negligencia por parte de las autoridades regionales. Esta vez, una niña de 3 años tuvo que viajar en un bote particular durante la noche en medio de un temporal para recibir atención médica de urgencia”, menciona el comunicado.

Según explicaron en el comunicado, “durante la espera se nos comunicó que la patrullera no viajaría por mal tiempo. Minutos más tarde, nos informaron que emprendió viaje desde Coronel hacia la isla Santa María, pero que a los veinte minutos debió devolverse por mal tiempo“.

“Luego de casi dos horas de espera en el muelle”, dicen desde la comunidad de la isla Santa María, se tomó la decisión de trasladar a la menor de edad a Caleta Llico desde un bote particular. Posteriormente, fue derivada en ambulancia hasta el hospital de Arauco.

Finalmente, hicieron “un llamado a la revisión de los protocolos que hoy nos dejan aislados y sin la seguridad de tener acceso a la salud de manera igualitaria a los demás ciudadanos de nuestro país”.

El incidente llegó hasta el Congreso Nacional

Tras lo ocurrido, durante la sesión parlamentaria de este martes, el diputado de la zona Leonidas Romero solicitó un oficio al Ministerio de Defensa, Salud, Transportes y municipio de Coronel por la “insuficiente o nula respuesta de protocolos establecidos para estos casos”, comentó.

Solicité oficiar a Min de Defensa, Salud, Transportes y Municipio Coronel, debido a que este lunes una niña de 3 años debió ser trasladada por temas de salud desde isla Santa María en un bote pesquero ante insuficiente o nula respuesta de protocolos establecidos para estos casos. pic.twitter.com/g2NCh8ULTS — Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) October 4, 2022

Mientras tanto, el diputado Félix González informó la aprobación de un proyecto de resolución “que garantiza al Presidente de la República que apruebe subvencionar una embarcación adicional para garantizar la conectividad de la Isla Santa María”.

“Nosotros le pedimos al gobierno algo muy obvio, que es que al menos haya dos embarcaciones y que no dependan de una sola embarcación, que además no es moderna, para poder trasladarse desde el continente hasta la Isla (…) Es de supervivencia, no queremos más personas fallecidas por la falta de conectividad de la Isla”, finalizó.

Aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados nuestro proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República que apruebe subvencionar una embarcación adicional para garantizar la conectividad de la Isla Santa María. pic.twitter.com/GrfLMzi4lR — Félix González (@Felixecologista) October 4, 2022

Mientras tanto, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, mencionó que nuevamente “vuelven a fallar los protocolos, una vez más volvemos a fallarle a la gente de Isla Santa María por parte del Estado de Chile. No hay un proceso de evacuación de emergencia para el territorio insular más grande de la región. Eso es una vergüenza“.

El caso se suma a una serie de sucesos similares en la isla Santa María. De hecho, en junio pasado, un adolescente falleció luego de no recibir atención médica oportuna debido a la falta de conectividad entre la isla Santa María y el continente.