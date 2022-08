Un incremento del nivel de morosidad de la población que adeuda el pago del servicio sanitario se evidenció en la región del Bío Bío.

Según informó la empresa Essbio, son cerca de 90 mil los clientes que están en esa condición a nivel nacional, mientras que a nivel regional son 36 mil.

Hay casos de personas que fueron contactadas por la compañía entre marzo y mayo de este año para otorgarles el subsidio de la Ley de Servicios Básicos que cubre una parte de la deuda.

Pero, perdieron el apoyo estatal por no mantener sus cuentas al día durante dos meses o por no regularizar la parte de la deuda no cubierta por la Ley.

Plan de apoyo

Frente a esta situación, el gerente regional de la compañía, Peter Schmohl, informó que mantienen un plan de apoyo que suma diversas medidas.

“La idea que estas familias y personas que tengan deudas (…) tengan la posibilidad de que sus deudas sean manejables y no aumenten“, explicó Schmohl.

Respecto a la morosidad, Schmohl, señaló que alrededor de 90 mil clientes están atrasados en sus pagos.

“Tenemos cerca de 90 mil clientes que tiene más de cuatro saldos impagos y de esos 40 mil han generado deudas durante el periodo covid con más de seis meses de antigüedad“, detalló el gerente.

Essbio informó que desde el 1 de enero de este año la Ley faculta a las empresas de servicios sanitarios a retomar los cortes por morosidad, proceso que iniciaron hace tres meses.