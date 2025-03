Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Familias desalojadas de la Toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar presentarán un Recurso de Protección por amparo social contra la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el municipio, acusando al gobierno de incumplir la resolución al no informar sobre la ubicación ni condiciones de los albergues tras el desalojo. El abogado del caso, Gustavo Burgos, denunció la falta de difusión y el desconocimiento de las familias, mientras que el dirigente de la toma, Carlos Calixtro, justificó que algunos no usaron los albergues al no conocer sus condiciones ni protocolos.