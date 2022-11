Dos detenidos y tres personas en fuga dejó un robo frustrado al interior del Mall de Viña del Mar, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas de este sábado, cuando el grupo de cinco hombres ingresó a la tienda MAC con la intención de robar.

Antecedentes recabados por Radio Bío Bío Valparaíso, detallan que uno de los sujetos portaba un arma -presuntamente de fuego-, con la que intimidó a los dependientes y a los guardias. Estos últimos lograron detener a dos de los cinco asaltantes, tras un forcejeo. Los otros tres, huyeron del lugar.

Carabineros adoptó el procedimiento para dar con el paradero del trío que se dio a la fuga.

Intento de robo en Mall de Viña del Mar

El prefecto de servicio de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, teniente coronel Francisco Villablanca, detalló que los detenidos son oriundos de Santiago y mantienen un amplio prontuario policial.

De igual manera, precisó que la empresa informó a Carabineros que el robo no logró concretarse. Además, no se ejecutaron disparos y no hubo heridos.