Activo se encuentra aún el incendio “Carretera del ácido kilómetro 17”, que comenzó en las comunas de Machalí y Requínoa el 24 de diciembre, hace dos días. Este es uno de los 12 incendios forestales que se encuentran activos de manera simultánea a lo largo del país.

El alcalde de la comuna, Juan Carlos Abud, señaló que se re activó un segundo foco del siniestro en Requínoa, en el sector de Los Leones, el cual ha levantado una gran cantidad de humo, mientras en Machalí ocupa 4 de sus 6 sectores.

“Se produjo paralelamente un nuevo foco en la comuna de Requínoa que está frente a la comuna de Machalí, que nos separa el Río Cachapoal y que se está actualizando ahora los datos con las hectáreas afectadas pero es un nuevo foco que levantó mucho humo y que se ve desde distintos puntos de la región”, sostuvo.

El director regional de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Ondemi), Daniel Eldán, señaló que la contención del avance se está concentrando tanto en las zonas pobladas, como hacia donde se dirige el fuego: a instalaciones de Agrosuper y la localidad de Maitenes, donde se encuentra la entrada a la división El Teniente de Codelco.

Agregó que el fuego se encuentra a distancia y que se están enfocando todos los esfuerzos en su contención: “En estos dos últimos casos el incendio está a distancia y lo que se espera es poder contener el avance para (…) (que no) se puede generar una situación más problemática, pero al momento los trabajos han sido efectivos”.

Frente a esto el delegado presidencial en la región de O’Higgins, Ricardo Guzmán, realizó un llamado a quienes se encuentran en la zona a no acercarse ni transitar cerca, ya que esto entorpece el trabajo de Bomberos. También agregó que quienes quieran colaborar con el trabajo deberán acudir directamente a los cuarteles.

“Hacemos el llamado a todos los vecinos de Machalí, de Rancagua, de que no vengan, que no suban. Esto no es un espectáculo, es una emergencia”, declaró.

Hasta ahora son cinco familias las que han desalojado voluntariamente sus hogares, por lo que el Gimnasio Municipal de Machalí puso a disposición de estas personas sus instalaciones.