Los representantes de la empresa alemana Pro-Occular Lautner y Cía. Limitada ofrecieron, a través de un correo electrónico con fecha 7 de mayo, una prótesis gratuita a la chillaneja Gloria Moraga, ante el problema que le supondría perder su actual prótesis ocular, la que le fue prestada y financiada por el Gobierno, luego de perder uno de sus ojos durante las protestas acaecidas en medio del denominado “estallido social”.

Moraga explicó que a principios de abril se le notificó que debía devolver el implemento debido a que el Ministerio de Salud no había efectuado el pago requerido. Sin embargo, este ofrecimiento de la empresa podría solucionar de manera definitiva su problema, según recogió La Discusión.

“La verdad, yo me lo tomo como un regalo del cielo, porque yo no habría podido costearme una prótesis así, además, se trata de una empresa particular que es especialista en prótesis oculares de alta calidad”, sostuvo.

De todas formas, la víctima explica que aún no ha respondido el correo, porque “necesito conocer la opinión del personal médico que me está tratando, tengo que conversar con ellos para que también conozcan los detalles de este ofrecimiento”.

En cuanto a la investigación que busca dirimir las responsabilidades tras la pérdida de su ojo, esta sigue en curso y a la espera de los últimos peritajes solicitados por el Ministerio Público de Chillán.

Gloria Moraga recibió un proyectil en su ojo durante la tarde del 19 de octubre en la explanada de la Intendencia de Ñuble, y conforme a su testimonio, habría sido provocada por un balín de goma disparado por Carabineros.