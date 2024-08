Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Alumnos y apoderados de la Escuela de Música Juan Sebastián Bach de Valdivia, región de Los Ríos, iniciaron un paro en protesta por la suspensión y restitución del pago del bono de reconocimiento profesional a un grupo de profesores, lo que ha repercutido en las clases al no contar con reemplazos, denunció el Centro de Estudiantes. El conflicto se desató la semana pasada cuando Contraloría determinó suspender el bono a los profesores alegando incumplimiento de requisitos, responsabilizando al Departamento de Administración de Educación Municipal por no proporcionar la documentación necesaria. Además, se estaría obligando a los docentes a devolver el dinero recibido desde el 2020. Ante esta situación, al menos 11 profesores afectados han presentado licencia médica sin contar con reemplazos, lo que ha generado la interrupción de las clases. La comunidad educativa ha realizado un consejo escolar extraordinario en el que participó la directora del DAEM de Valdivia, pero las respuestas no han satisfecho a los involucrados, desencadenando una movilización que involucra a estudiantes desde séptimo básico hasta cuarto medio, mientras que el DAEM aún no ha entregado un pronunciamiento a pesar de lo prometido.