Un adolescente que ingresó a un centro del Sename en Valdivia en Los Ríos, dio positivo a covid-19. La Asociación de Gendarmes de Chile asegura que nunca permaneció aislado.

El menor fue detenido en la comuna de Los Lagos el pasado fin de semana, siendo trasladado hasta el Centro de Internación Provisoria ubicado en el sector Las Gaviotas para cumplir la medida cautelar de presión preventiva.

El domingo 29 de noviembre fue llevado hasta la capital regional y al llegar al recinto del Sename, fue ingresado a una cabaña donde convivió hasta el jueves junto a otro adolescente infractor de ley y educadores del servicio.

Según el director subrogante del Sename en Los Ríos, Robinson Duhalde, tras la realización de un test PCR, se confirmó que el adolescente dio positivo a covid-19.

De esta situación, los gendarmes se habrían enterado prácticamente por casualidad, según la presidenta de la Asociación de Gendarmes de Chile en la provincia de Valdivia, Carla Sepúlveda.

Según detalló, el personal se enteró cuando lo estaban preparando para ser trasladado hasta su hogar Los Lagos. En ese momento un gendarme escuchó a un educador decirle al menor que había dado positivo “porque formalmente no se había dado cuenta a Gendarmería”.

La dirigente criticó que no les informaran de manera oficial de este contagio y asegura que muchas personas estuvieron en contacto directo con él, tanto en el vehículo que lo trasladó a la capital regional, como en el Centro de Internación Provisoria, entre ellos choferes, gendarmes y educadores.

Ante el cuestionamiento de la Asociación de Gendarmes de Chile, respecto a por qué no estuvo aislado, desde Gendarmería aseguraron que según el protocolo vigente para los centros de justicia juvenil, si al momento del ingreso el menor no manifiesta síntomas de covid-19, no es necesario que quede en aislamiento y puede permanecer en una casa común. En este caso, señalaron que el adolescente no presentaba sintomatología.

Además, indican que derivaron los antecedentes a la autoridad sanitaria, para que esa instancia determine las acciones a seguir. Finalmente, el joven fue trasladado a su domicilio.