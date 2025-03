Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Senador Fidel Espinoza pide la renuncia del Administrador Municipal de Fresia, Lucio Epuyado, tras comentarios sobre la tragedia de María Caricheo, quien murió al intentar limpiar su fosa séptica en Tegualda. Espinoza recalca la gravedad del caso y la falta de auxilio a la víctima, mientras destaca la responsabilidad ética y moral de la Municipalidad para asistir a vecinos necesitados. El alcalde José Cárdenas no descarta acciones al respecto, pero Epuyado no ha respondido a la solicitud. Se revela que Caricheo no tenía recursos para limpiar su fosa y la municipalidad cubrió generosamente sus funerales, a pesar de destinar fondos para fiestas costumbristas.