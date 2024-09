La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía avanza en tres aristas distintas: el caso Manicure, donde se indaga el traspaso de 730 millones de pesos desde el GORE a las fundaciones Folab y Educc; el Instituto Hernando de Magallanes, donde se investiga el traspaso de cerca de 890 millones de pesos para realizar capacitaciones a conductores de la locomoción colectiva en Temuco y el caso Fundación Local, donde se firmaron convenios por cerca de 9 mil millones de pesos y el Gobierno Regional solo alcanzó a traspasar un poco más de $2 mil millones antes que estallara a nivel nacional el caso fundaciones.

Radio Bío Bío tuvo acceso exclusivo a un informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) y que fue solicitado por el fiscal Carlos Cornejo en el marco de las indagaciones de Fundación Local, que revelan una serie de actuaciones ilícitas que están siendo analizadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía tiene en su poder oficios de la Subsecretaría de Hacienda, que mediante el ordinario 1293 de fecha 24 de julio de 2023, precisó que “la Fundación Local desde su constitución en el año 2020, registra únicamente como receptores de fondos al GORE de La Araucanía, por los nueve proyectos que se encuentran en investigación, por lo cual se desprende que previo a la firma de estos convenios, la fundación no mantenía experiencia previa para la ejecución de los mismos”.

En la investigación, los detectives establecieron que la Fundación Local opera en la comuna de Temuco con una oficina recién desde el mes de junio del año 2023, es decir, “previo a ello no mantenían una infraestructura que permitiera aspectos esenciales, tales como coordinación, reuniones de equipo, etc”.

En la investigación de la Bridec declaró Yuleima Fernández Pirela, administradora de Edificio Capital de la ciudad de Temuco, donde arrienda oficina Fundación Local, quien relata que:

“Respecto de la Fundación Local por la cual se consulta, según mis antecedentes ellos habrían llegado al lugar aparentemente como arrendatarios de las Oficinas N° 1801 y 1802, el día 05.JUN. 2023, lo recuerdo porque el mismo día me encuentro en las dependencias del hall a una mujer que señaló llamarse Katherine García, señalándome cambiar el nombre del directorio de las oficinas que se encuentra a la vista del público, donde se observa anotado el nombre de la Oficina número 1801 “Gaspar Antonio Calderón-ABOGADO”.

En su declaración, la administradora entregó antecedentes que resultan relevantes para la policía y narró que:

“Mientras me encontraba en el estacionamiento del nivel menos uno del Edificio Capital, comencé a observar que descendían de una camioneta personas con muchos archivadores creo podrían ser más de 50 archivadores, cajas y otros enseres, oportunidad en que le consulté a uno de los jóvenes, que quienes eran y para dónde querían ir, por lo que comencé en ayudarles facilitándoles incluso un carrito de supermercado que estaba en el lugar, además de dejarles el uso exclusivo de uno de los ascensores para facilitar el traslado de las cosas, ya que las llevarían hacia las Oficinas N°s 1801 y 1802, de la Fundación Local”.

En esta causa declaró la ingeniera comercial, Paula Beatriz Galleguillos Reszczynski, quien además es socia de la Fundación Cumplido Circular. La profesional relató que a mediados de diciembre del 2022 la contactó, Héctor Troncoso Triviño, para que trabajara en Fundación Local como encargada de Gestión con un contrato a honorarios como prestadora de servicios y luego como Coordinadora del programa piloto “Educación Gestión y Valorización de Residuos Domiciliarios en Padre Las Casas”, para lo cual el Gobierno Regional destinó 380 millones de pesos.

La ingeniera comercial relató que así viaja una vez a la semana desde la Región Metropolitana a Temuco y se queda dos días para supervisar los avances del proyecto.

Paula Beatriz Galleguillos Reszczynski es pareja Juan Pablo Leonelli Lepín, el exjefe de gabinete de Luciano Rivas, quien permanece en prisión preventiva luego de ser formalizado por fraude al Fisco reiterado en la arista manicure del caso convenios.

Los efectivos de la PDI le tomaron declaración al testigo Cirilo Roberto España Pichumán, funcionario de la Municipalidad de Padre Las Casas y al ser consultado por la ejecución del proyecto de reciclaje que mantiene Fundación Local en la comuna, indicó que:

“Todas las gestiones que realizo son en función de mi cargo y bajo la supervisión de mi jefe directo del Departamento y Dirección, deseando expresar que por el compromiso que poseo con la comunidad, he accedido a otorgar esta declaración para visualizar que muchas de las labores que estimo debía hacer personal de la Fundación Local en su programa, la que tiene además asignación de recursos fiscales, finalmente las he desarrollado personalmente en atención a mi labor como dependiente de la Municipalidad, pudiendo pensar que todas mis gestiones y reportes de listado de personas, reuniones etc, que he reportado a la Fundación, puede eventualmente haber sido utilizada en sus propias rendiciones de control ante el GORE como acciones que ellos han realizado”.

En el caso también declaró Claudio Armando Quilaqueo Catalán, funcionario de la Municipalidad de Padre las Casas, quien dijo ante la PDI que:

“Como una situación interesante a destacar antes de la suscripción del Convenio señalado, puedo indicar que desde las iniciales averiguaciones y hasta creo abril de 2023, el equipo del departamento municipal siempre hablaba que el programa se relacionaba con la “Fundación Cumplido Circular quienes realizarían el retiro del material a reciclar (plásticos, latas, papeles y cartones) contenido en las mallas de acopio vecinal. Comenzando a llamarme la atención ya que no entendía como se hablaban de esta “Fundación Cumplido Circular” de la cual incluso llegaron documentos con logos de ésta y correos electrónicos de la coordinadora Sra. Paula Galleguillos, versus la señalada “Fundación Local”.

“De hecho, puedo citar un ejemplo de documento que el día 22 .DIC 2022, la Sra. Paula Galleguillos remite a la municipalidad el resumen del programa para que sea analizado, comunicado que realiza desde la casilla electrónica pgalleguillos@cumplidocircular.org y además firmando el email como “Paula Galleguillos”, Fundación Cumplido Circular. A su vez el adjunto que se titula “Resumen Ejecutivo del Programa”, mantiene un membrete del Gobierno Regional de La Araucanía”, al lado izquierdo del observador y al lado derecho un membrete de la Fundación Cumplido Circular”.

El testigo relata que “con fecha “06 de julio de 2023”, se solicita vía correo electrónico a la Jefa de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional (Difoi), Susan Alarcón, posibilidad de reunión para evaluar ejecución del programa ejecutado por Fundación Local. Reunión que se materializó el “lunes 10 de julio a las 16:30 hrs con la presencia de la Sra. Susan Alarcón como Jefa de la División señalada, Sr. Roberto Soto ambos profesionales del GORE y por parte municipal: Andrés Villarroel, Roberto España y Claudio Quilaqueo C”.

En esta ocasión -dice el testigo- la Municipalidad de Padre Las Casas manifestó la preocupación por el retraso e incumplimiento de los componentes indicados en el Programa.

“Importante es señalar que finalizada la reunión el día “lunes 10 de julio de 2023″ 17:30, posterior a ello, a las 18:32 me remite un mensaje WhatsApp Paula Galleguillos a mi fono fiscal, el cual recién respondí el día martes 11 de julio 2023 a las 09:30 am, oportunidad en donde Paula me plantea lo siguiente: Hola Claudio, estaré el viernes en Temuco, me gustaría por favor coordinar una reunión, adicional a eso necesito tu ayuda en la modificación del convenio ya que la fecha debe ser desde el 01 de enero”. A lo cual le respondí entre otros mensajes que ello no era posible de realizar, insistiendo Paula en que le envíe el contacto del abogado señalando expresamente en su mensaje que “el convenio fue rechazado por el GORE”.

Otro hecho relevante que dejó al descubierto la investigación, dice relación con el actual tesorero de Fundación Local, Víctor Alfredo Patricio Albornoz Rubilar, quien forma parte del entorno familiar del gobernador Luciano Rivas: es cónyuge de la prima de su esposa.

Víctor Albornoz declaró como testigo ante la Bridec de la PDI Temuco y señaló:

“Sobre mi participación en el Directorio, recuerdo haber firmado unos documentos, pero no he acudido a ninguna reunión, no tengo información si se ha gestado alguna, e incluso, no poseo ni siquiera llaves de las oficinas, si sé dónde están ubicadas”, afirmó.

Pero eso no es todo, Víctor Albornoz Rubilar confesó ante los efectivos policiales que:

“En este acto de declaración policial ante el oficial del caso, me enterado que soy tesorero de la Fundación Local, pero en realidad no poseo ningún acceso a ningún registro en este tenor, desconozco la o las cuentas de la fundación, como tampoco tengo claves de acceso a estas”.

En las diligencias el personal de la Bridec de la PDI logró establecer a través de información remitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que fue el mismo Víctor Alfredo Patricio Albornoz Rubilar, quien de forma personal presentó ante dicho servicio con fecha 26 de diciembre de 2022, el formulario de solicitud de inscripción o subinscripciones de personas jurídicas sin fines de lucro en el cual presentó la nueva directiva de la fundación, en la cual se detallaba que él iba a desempeñarse en el cargo de tesorero.

En esta causa también declaró la funcionaria de la Fundación Local, Nataly Cristel Miranda Cabrera, que se desempeñó anteriormente en el Gobierno Regional, en diferentes divisiones por aproximadamente 10 años, hasta diciembre de 2022, llegando a integrar el comité evaluador que recomendó los siguientes Programas de Fundación Local: Implementación Piloto Tecnológico Fortalecimiento Oferta Turística Curarrehue, Producción y Sostenibilidad Unidad AFC dirigido por mujeres de La Araucanía y Capacitación Educación Ambiental en reciclaje y gestión de residuos domiciliarios que se ejecuta en Padre Las Casas.

Posterior a ello, a partir de enero de 2023, Nataly Miranda Cabrera, comenzó a trabajar para Fundación Local en diferentes programas como profesional contable y en otros como encargada del programa.

Al respecto, la encargada de seguimiento de dos convenios del GORE con la referida Fundación, doña Ximena Alejandra Coulon Barrenechea, refiere en su declaración de fecha 21 de julio de 2023 ante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, lo siguiente:

“Respecto al ingreso de los programas a través de ventanilla abierta por las fundaciones o cualquier otro organismo, esta ingresa a la Diplader (División de Planificación y Desarrollo Regional) quien designa una comisión evaluadora que consta de tres personas, pudiendo ser de cualquier división incluida la Difoi (División de Fomento e Industria). Debo señalar que tengo conocimiento que Nataly Miranda cuando trabajaba en el Gore, en la Difoi le correspondió evaluar programas de la Fundación Local, los cuales posteriormente fueron aprobados”, afirmó.

En la indagación dirigida por el fiscal Carlos Cornejo se pudo determinar que en el programa Piloto Educación, Gestión y Valorización de RSD de Padre Las Casas, en el cual se encuentra como coordinadora la imputada Paula Beatriz Galleguillos Reszczynski, se determinó la existencia de la factura electrónica N° 52 de fecha 15 de febrero de 2023, por el monto total de $46.920.001.- pesos, por la compra de 2 máquinas compactadoras a la empresa “INVERSIONES GRUPO CIRCULAR SPA RUT”, cuyo representante legal corresponde a Pamela López Cumplido, hermana del profesional de apoyo del programa, Jorge López Cumplido.

Es importante señalar -dice el informe- “que la imputada Paula Beatriz Galleguillos Reszczynski, forma parte del directorio y es representante legal de la Fundación “Cumplido Circular” al igual que el profesional de apoyo Jorge López Cumplido, y en la ejecución del programa de reciclaje participó dicha fundación en la recolección de material reciclable”.

Se pudo determinar que, en diferentes programas, existen gastos por compras de diferentes especies a la empresa ECO FRONTERA SPA, cuyo representante legal y socio a la época de los hechos indagados corresponde al imputado, Héctor Nasser Troncoso Triviño, mismo representante legal de Fundación Local.

Los fantasmas

El 16 de octubre de 2023, prestó declaración en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, el sociólogo Manuel Mora Chepo, de 32 años, quien se desempeñó en Fundación Local como profesional contratado a honorarios ejerciendo el cargo de Coordinador Técnico del programa “Desarrollo de Eventos Masivos de Alto Impacto para la Ocupación del Sector Turístico”, a contar del 01 de marzo de 2023 hasta el día 31 de diciembre de 2023, percibiendo una suma de $1.300.000 bruto de forma mensual por sus funciones, quien reconoció en su declaración no haber prestado ninguna función en Fundación Local, pese a haber emitido 5 boletas electrónicas por la suma total de $5.655.000.

En su declaración a la que tuvo acceso La Radio, el sociólogo, quien además es ciego, relató

“Que cuanto a mi contratación en Fundación Local, en marzo o abril del 2023, realmente yo no presté ninguna función en el programa en el que fui contratado, simplemente emitía la boleta electrónica por un monto aproximado de 1 millón de pesos que le enviaba a Nataly. No recuerdo incluso de que se trataba el programa o cual era su nombre. Las supuestas actividades que yo efectuaba dentro del programa, eran incluidas dentro de un informe de rendición de actividades mensuales, que era firmado en papel por mí”.

En su testimonio, clave para la Fiscalía, Manuel Mora Chepo declara que:

“Para esto, una persona de sexo masculino de fundación local iba mensualmente a mi domicilio para que yo pudiera firmar el documento. Para coordinar mi firma, esta persona se comunicaba conmigo por WhatsApp para informarme cuando iba a ir a mi domicilio para que yo firmara el informe e iba el mismo día en que me avisaba. No guardé su contacto y no sé si eliminé o mantuve las conversaciones. Cuando esta persona iba a mi domicilio me encontraba solo y usualmente dos documentos por lo que me señalaba esta persona”.

El 6 de noviembre de 2023, prestó declaración en la Fiscalía de Alta Complejidad el imputado Jorge Mateo Abarzúa Meza, quien se desempeñó en Fundación Local contratado a honorarios ejerciendo el cargo de coordinador del programa “Desarrollo de Eventos Masivos de Alto Impacto para la Ocupación del sector Turístico, desde el 1 de marzo del 2023 hasta el 31 de julio, quien refirió en su declaración haber sido la persona que se dirigió al domicilio del imputado Manuel Mora Chepo, con la finalidad que este firmara los informes de rendición de gastos mensuales, que posteriormente fueron presentados al GORE Araucanía.

“En cuanto a la contratación de Manuel Fernando Mora Chepo, esta persona se encontraba contratada cuando comencé a trabajar como coordinador del programa en el mes de marzo de 2023, desconozco quien fue la persona que lo contrató o quien lo propuso para ese cargo. Al comienzo, recuerdo haber visto su nombre en algún documento, pero desconocía quien era y que actividades hacía en práctica. Tampoco le pregunté a otro miembro de la fundación por esta persona”.

“Recién en junio o julio del año 2023, recuerdo que necesitaba la recepción de los informes mensuales firmados de las personas que trabajaban en el programa, en virtud que Héctor Troncoso, me había solicitado tener toda la información del convenio y rendición en regla, por lo cual, me conseguí a través de Nataly Miranda como encargada administrativa, el número telefónico de Manuel Fernando Mora Chepo, a quien contacté a través de WhatsApp para gestionar que me entregara dicho documento, dado que respecto a esta persona, a esa fecha no existían informes de actividades mensuales emitidos desde marzo de 2023 a esa fecha. Por tal motivo, concurrí a un domicilio en la comuna de Temuco, en dirección a camino Viejo a Cajón, con la finalidad de ir a buscar la documentación que correspondía a los informes de labores mensuales efectuadas supuestamente por Manuel Fernando Mora Chepo. Recuerdo que en esa oportunidad fui solo y al entrevistarme con esta persona, me percaté que era una persona no vidente y en ese momento me di cuenta que la situación era irregular, dado que él mantenía un informe impreso con sus supuestas actividades, que iban desde verificar en terreno el cumplimiento de los proyectos, que atendido su condición, iba a ser muy difícil que pudiera llevar a cabo dicha labor, sumado al hecho que era la primera vez que veía a esta persona en mi calidad de coordinador”.

El testigo agregó que “recuerdo que Mora Chepo firmó los documentos y luego me los entregó, yo también los firmé como coordinador y se los entregué finalmente a Nataly Miranda Cabrera. Tras este episodio, lo ocurrido con Manuel Mora Chepo se lo comenté a Héctor Troncoso, refiriéndole que era una persona que se encontraba contratada, que es no vidente, que emitía boletas de honorarios y que no efectuaba ninguna función o labor en los convenios. Héctor Troncoso no recuerdo que me contestó al respecto, lo único es que lo noté sorprendido. A Nataly también se lo comenté y ella me contestó que el señor Mora Chepo si tenía las capacidades para trabajar y que él se dedicaba a hacer informes en su vida laboral particular, pero en actividades ajenas de la fundación”.

El personal policial le preguntó a Jorge Abarzúa Meza sobre una comunicación que se obtuvo desde su celular entre él y Héctor Nasser Troncoso Triviño, quien le pregunta si digitalizó todos los informes y él responde: “Los k faltaron creo fueron los k hizo la Katy de los fantasmas”.

Cuando le comenté a Héctor respecto a los informes que faltaba digitalizados y me refiero en la comunicación a los “fantasmas”, me estaba refiriendo a los informes mensuales de Manuel Fernando Mora Chepo y Carlos Troncoso Triviño dado que ellos como referí no efectuaron funciones en la fundación en convenio.

Audiencia

El sociólogo Manuel Mora Chepo está formalizado por fraude al Fisco y cohecho en la arista manicure del caso Convenios. Actualmente el profesional permanece con medidas cautelares alternativas a la cárcel.

En la investigación de la arista Manicure, la Fiscalía logró establecer que una vez que las fundaciones Folab y Educc le pagaron las supuestas reformulaciones de los proyectos para que sean aprobados por el Gobierno Regional, le transfirió mediante tres depósitos 9.668.000 pesos a la exfuncionaria de Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y soborno en la causa de Manicure.

El 16 de octubre del 2023 declaró en la Fiscalía de Alta Complejidad Manuel Mora Chepo, donde reconoció tener una relación de amistad con Susan Alarcón, a quien conoció mientras estudiaba en la Universidad de La Frontera. En su testimonio contó cómo fue contactado por Fundación Local.

“Respecto a Fundación Local, debo señalar que fui contactado a fines de septiembre del año 2022, por teléfono por una mujer que se llamaba Paula quien trabajaba en la Fundación Cumplido Circular, me parece que de Padre Las Casas, sobre un programa de reciclaje que se estaba formulando por dicha fundación para presentarlo en el Gore Araucanía, dado que tenía algunas dudas metodológicas. Paula me señaló que le habían dado mi teléfono sin indicarme quien, yo tampoco le consulté quien había sido. Paula también me refirió que el proyecto era para otra fundación de nombre “Fundación Local” pero que la ejecución material iba a desarrollarse por la fundación “Cumplido Circular”. A Paula la registré en mi teléfono celular como “PAULA PROGRAMA”. De la conversación, acordé con Paula que iba a ejecutar la elaboración el programa y que iba a cobrar por mi trabajo el dos por ciento del valor total del programa, cobrando aproximadamente 5 millones de pesos”.

En su declaración Manuel Mora Chepo entrega antecedentes que llevaron a la Fiscalía a formalizarlo a él y a Susan Alarcón Rubilar en el caso de Fundación Local:

“Tras culminar la elaboración el proyecto que me había solicitado Paula de la fundación Cumplido Circular y que iba a postular Fundación Local, luego de recibir el pago de cerca de 5 millones de pesos, Susan Alarcón me solicitó la suma aproximada de 3 millones de pesos, según lo que recuerdo, los cuales le transferí desde mi cuenta Santander a la cuenta de ella”.

“Luego de cada remuneración que recibía de Fundación Local, efectuaba una transferencia a Susan Alarcón desde mi cuenta del Banco Santander, por cerca de la mitad del dinero que recibía, por lo que recuerdo, dado que ella me solicitaba dinero para fines personales”.

En la arista Fundación Local está como imputado desformalizado el actual gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien va a la reelección en las elecciones del próximo 26 y 27 de octubre.

El Gobierno Regional de La Araucanía ingresó una querella en contra de Héctor Troncoso Triviño, representante legal de Fundación Local, por el delito de administración desleal. En una parte del documento al que tuvo acceso La Radio se precisa lo siguiente:

Héctor Nasser Troncoso Triviño, el querellado ejecutó actos que son manifiestamente contrarios a los intereses del Gobierno Regional de La Araucanía, teniendo en consideración que Fundación Local debía aplicar los recursos monetarios entregados por mi representada para la ejecución de las actividades estipuladas en el Convenio de Transferencia de Fondos celebrado entre el GORE y dicha persona jurídica, debiendo cumplir las etapas, plazos, objetivos y cronogramas expresados en dicho Convenio; lo cual no sucedió, ya que conforme a lo informado por el funcionario de seguimiento, don Sergio Merino Perelló con fecha 28 de junio de 2024, el Programa denominado “Posicionamiento de los 5 destinos turísticos de La Araucanía”, sólo tiene un 1% de avance real, en el cual sólo se rindieron y aprobaron gastos por la suma de $7.400.000, desconociéndose actualmente el paradero actual de la suma de $339.700.000 que fue transferida por el Gobierno Regional con fecha 24 de mayo de 2023 y que no fue rendida ni restituida por el representante legal de Fundación Local.

Este lunes 9 de septiembre, Manuel Mora Chepo y Susan Alarcón Rubilar, se convertirán en los primeros dos formalizados por el Ministerio Público en la causa de Fundación Local, donde se indaga fraude al Fisco, cohecho, soborno y otros. La audiencia se desarrollará a las 09:00 horas en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Otra vez Contraloría

Al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Servicio de Impuestos Internos (SII) se enviaron las últimas observaciones que levantó Contraloría al Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, tras detectar una serie de faltas administrativas y hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

El objetivo del último análisis y que se conoció en julio de este año, buscó determinar la correcta inversión y administración de los recursos públicos transferidos a entidades privadas, además de revisar que los proyectos se hayan ejecutado de acuerdo a la normativa.

En este nuevo informe se nombran organizaciones ampliamente conocidas y que son investigadas por la Fiscalía: Folab, Educc, y Fundación Local. También aparecen otras de más bajo perfil pero que ya están en el radar del Ministerio Público: la Fundación Instituto Hernando de Magallanes.

El informe

Lo que revisó Contraloría corresponden a 25 convenios firmados por el GORE de La Araucanía entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de julio del 2023, para financiar iniciativas por más de 17 mil millones de pesos.

De todas maneras, sólo se alcanzaron a transferir un poco más de 9.216 millones de pesos por 21 acuerdos y las fundaciones devolvieron $1.924 millones “dada la incapacidad” de concretar los convenios.

Dicho eso y si bien se detectaron una serie de “faltas administrativas” que detallaremos más adelante, lo más llamativo del informe está en el “Examen de Cuentas”, que es un apartado en el documento donde se informa sobre los procesos asociados.

Fundación Local

Lo primero tiene relación con el arriendo de un galpón sin amoblar que realizó Fundación Local y donde los gastos están “insuficientemente acreditados”.

El organismo contralor explica que la entidad privada decidió alquilar un recinto de acopio para el convenio sobre “Piloto de Educación, Gestión y Valorización de RSD de Padre Las Casas”, por un total de 15 millones de pesos entre enero y junio de 2023.

Un dato no menor, es que este monto se aprobó en la División de Fomento e Industria (Difoi) que estaba a cargo de Susan Alarcón, hoy en prisión preventiva por el delito de fraude al Fisco reiterado y soborno en la arista “Manicure” y que -este lunes- nuevamente enfrenta la justicia en otra línea de investigación: Fundación Local.

Ahora bien, los primeros meses de arriendo del galpón o bodega se pagaron a la Sociedad de Arquitectura Carrasco y Cia Limitada, mientras que el último se efectuó a la empresa “Latorre SPA”.

¿Cuál es el problema? La Contraloría detectó que Fundación Local entregó rendiciones al Gobierno Regional de La Araucanía sin “documentación fidedigna, facturas o boletas, que den cuenta de los pagos”.

En su respuesta, el GORE adjuntó los contratos de arriendo y los comprobantes de transferencias y de egreso emitidos por la entidad privada, lo que no fue suficiente para levantar lo observado.

La Contraloría agrega que los documentos deberían haber estado disponibles para su revisión y aprobación. Además, y a pesar que se entregaron los comprobantes, “no proporciona documentación fidedigna” y sólo se limita a indicar que “no se emiten boletas porque no son sujetos de IVA cuando son inmuebles arrendados sin amoblar”.

Sin embargo, el ente señala que no es un impedimento para “emitir una factura exenta cuando pudieran ser contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría y cuya actividad económica no esté afecta al Impuesto al Valor Agregado”.

Con todo, la Contraloría decidió remitir el informe al Servicio de Impuestos Internos “para conocimiento y los fines que estime pertinente”.

Fundación Instituto Hernando de Magallanes

Aquí las cosas toman otro color, ya que el organismo detectó hechos que podrían ser constitutivos de delitos y que tendrían relación con boletas ideológicamente falsas.

En 2022 se aprobó un convenio de transferencia entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Fundación Instituto Hernando de Magallanes para realizar el programa de “Capacitación a los conductores de la locomoción colectiva mayor Temuco – Padre Las Casas” por un monto inicial de 800 millones de pesos para 525 personas.

Más tarde y a través de una resolución, se autorizó ampliar los recursos a $889 millones y aumentar a 589 los beneficiarios que recibirían un incentivo de $1.000.000.

Esta vez los cursos se realizaron con éxito, pero no de la forma que establecía el convenio firmado con el GORE.

La Contraloría señala que para realizar las capacitaciones la fundación tenía que contratar una OTEC y que en este caso fue la Sociedad Red de Capacitación de Chile Limitada, en adelante RED CAP.

Aquí comienzan las faltas observadas por el ente, ya que cuando recabó los antecedentes contactó a los relatores del curso que informaron que la presidenta y representante del Instituto Hernando de Magallanes, Patricia Camelio Nazor, se comunicó con ellos para dictar los cursos.

Así se emitieron 8 facturas por $246.800.000 rendidos al GORE de La Araucanía entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. El punto es que las boletas estaban a nombre de la entidad privada y no de la OTEC.

Un dato revelador de la Contraloría es cuando señala que contactó a la directora y representante legal de la empresa RED CAP, Martha Izaguirre Campos, quien respondió al entre que prefería no ser entrevistada por “recomendación de su abogado”.

Así el organismo constató que las boletas fueron aprobadas sin objeción y que incluso, a través del profesional encargado de realizar la supervisión de la iniciativa, el Gobierno Regional habría tenido el conocimiento de que la OTEC no dictó los cursos.

Para responder a la Contraloría, el GORE solicitó la información a la entidad privada que facilitó el contrato de prestación de servicio con RED CAP para ejecutar las capacitaciones a 525 personas y no a las 589 que quedaron establecidas tras el aumento de recursos.

Para el ente, la respuesta no es suficiente y por lo mismo mantuvo la observación, remitiendo la información al Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado “dado el proceso penal relacionado con la materia” y porque el hecho “revistiría caracteres de delitos”.

No sólo eso, el informe también se envió al Servicio de Impuestos Internos. Además, la Fiscalía ya confirmó que inició una investigación por este caso, apuntando a los delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno.

También confirmó la arista tributaria, debido a la presunta presentación de boletas ideológicamente falsas.

Lazos de parentesco: otra vez Fundación Local

Una vez más la Contraloría detectó relaciones de parentesco entre funcionarios del Gobierno Regional y personas que trabajan en fundaciones con las cuales se firmaron convenios.

Fundación Local nuevamente como protagonista. Aquí el organismo detectó que la entidad privada puso como coordinadora de uno de los convenios aprobados a Maritza Collinao Riveros, cónyuge de un trabajador del servicio público, Juan Gallardo Riquelme, que se desempeña en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader).

En esa área la jefa o encargada es Camila Poff, quien tiene en su contra una querella del Consejo de Defensa del Estado por el delito de fraude al Fisco consumado en carácter de reiterado.

La Contraloría también detectó que en Fundación Local trabajan Rodrigo Duarte Nass y Víctor Albornoz Rubilar, quienes poseen una “relación de parentesco directa con Andrés Albornoz Rubilar, quien cumple funciones a honorarios en el gabinete del Gobierno Regional”. Duarte además es cuñado del funcionario público y Albornoz es su hermano.

Además y como ya habíamos mencionado, Víctor Albornoz Rubilar es del entorno familiar del gobernador Luciano Rivas: ya que es el cónyuge de la prima de su esposa.

Fundación Educc, involucrada en la arista Manicure, también es mencionada en el informe de Contraloría. Según constató, Paula Macaya Délano trabajó para la entidad privada y es hermana de Claudia Macaya Délano, profesional de la Diplader y subordinada de Camila Poff.

Desorden administrativo

Lo teníamos pendiente: las faltas administrativas.

Como si fuera poco todo lo que detectó Contraloría, también constató que una exfuncionaria del GORE y quien trabaja en Fundación Local, Nataly Miranda Cabrera, todavía figura como apoderada de una cuenta corriente del BancoEstado denominada “Servicio Bienestar GORE Araucanía”.

El ente señala que esos hechos representan un “riesgo financiero” ya que personal no autorizado puede intervenir en la custodia, utilización y administración de recursos.

Ante ello, ordenó al Gobierno Regional acreditar la eliminación de la firma de la exfuncionaria, en la cuenta corriente y por “su calidad de apoderado”.