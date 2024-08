"Borrar whatsapps": los testimonios que sellaron caída del brazo derecho de gobernador de La Araucanía

Testimonios de los imputados reconstruyen el modus operandi detrás del caso Convenios que hoy tiene al ex número dos del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepín, en el banquillo de los acusados. Las declaraciones ponen en evidencia los nexos entre él y otros funcionarios de la repartición pública con los integrantes de las fundaciones investigadas por traspasos que se cuentan en miles de millones de pesos. "Desde la fiscalía podrán sospechar que realicé tráfico de influencias para que se aprobara el programa donde trabaja Paula (mi pareja) o que pedí a la fundación que la contratara, pero eso no es así", se defendió el propio Leonelli, formalizado esta semana.

—Me dijo que había que borrar los mensajes de WhatsApp de ese mismo día, donde estaba la conversación donde él me citaba a la reunión. Yo en ese minuto tenía mi celular en la mano, desbloqueado y comenzó él mismo a manipularlo. Borró todas las conversaciones de WhatsApp que manteníamos. Yo me sorprendí frente a esto, pero no supe como reaccionar

Juan Pablo Leonelli Lepín es sindicado como un eje central del caso Convenios en la región de La Araucanía. Al ex jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas se le acusa, precisamente, de ser el nexo entre la repartición gubernamental y fundaciones actualmente en la mira por millonarios traspasos de dineros públicos.

Sin ir más lejos, declaraciones contenidas en el expediente judicial —que hoy revela BBCL Investiga— evidencian sus encuentros personales con los imputados detrás de de Folab y Educc, protagonistas del caso Manicure, y Fundación Local.

Aquí figuran vinculados el diputado Mauricio Ojeda, los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, además de la propia pareja de Leonelli, Paula Galleguillos, quien prestó servicios para la última de estas instituciones. Misma entidad que recibió $2.100 millones provenientes de las arcas del GORE.

—Yo no miré con otros ojos a Paula, de hecho creo que ni la miré, ya que estaba en contexto de ejercer mi cargo —se defendió el otrora hombre de confianza del gobernador Rivas cuando fue interrogado en el marco de la investigación.

Un trato directo

La primera vez que Leonelli apareció vinculado públicamente al caso Manicure fue en abril de este año. Una audiencia de reformalización de los imputados puso su nombre sobre el estrado. Y no era casualidad. A esa altura, todos los implicados en la causa —incluido él— habían renunciado a su derecho a guardar silencio.

Y hablaron.

Rinett, por ejemplo, declaró que Leonelli Lepín fue quien le especificó cuáles eran los cursos que ella debía incluir en los proyectos que más tarde presentaría ante el GORE: masoterapia, peluquería y manicure. Todo a partir de una visita del imputado a dependencias de la fundación Folab, orquestada por el diputado Ojeda. Fue él quien lo convidó para presentar a su amiga con “más de 15 años de experiencia”.

En ese primer tour, que no duró más de 15 minutos según el imputado, Rinett le mostró sus amplios salones y camillas especializadas en las que prometía entregar sus conocimientos a más de 200 beneficiarias.

Rinett recordó:

—Juan Pablo (Leonelli) Lepín nos dijo que en el GORE no tenían instituciones que tuvieran cursos de oficios, por lo que era bueno que nosotros participáramos en postulaciones para realizar proyectos con ellos (…) Como yo no sabía la forma de postular, y tampoco había tenido gestiones previas con el GORE, Mauricio Ojeda me dio el contacto telefónico. Con él (Leonelli) tuvimos comunicaciones vía WhatsApp, donde me indicó, por ejemplo, que los proyectos debían ser de hasta 7 mil UTM para que fuera un trato directo, y así no pasar al CORE. De esa forma, podía decidir la aprobación del proyecto directamente el gobernador regional.

Pese a los consejos de Leonelli, la iniciativa presentada por Rinett fue “observada” por el Gobierno Regional. Por ello, tuvo que hacer modificaciones estructurales a su proyecto. Según ella, fue el mismo imputado quien le sugirió contratar a un sociólogo supuestamente experto en la materia: Manuel Fernando Mora Chepo.

Más tarde se descubriría que este último en realidad correspondería a un palo blanco de Susan Alarcón Rubilar, jefa de División de Fomento e Industria del GORE, quien al mismo tiempo estaba encargada de analizar la aprobación de los proyectos. Los dineros cobrados por Mora Chepo para que las iniciativas de Rinett superaran las observaciones del GORE, fueron a parar precisamente a las cuentas personales de Alarcón, apunta la indagatoria.

El propio sociólogo así lo relató:

—Luego de recibir el pago por la formulación de los proyectos en el mes de enero de 2023, por sobre $10 millones, le transferí cerca de $7 millones a Susan Alarcón.

Mora Chepo ahondó:

—Esto se debió a que Susan, en el mes de enero, me solicitó que le transfiriera 7 millones de pesos (…) luego de haberle comunicado que Rinett me había pagado. Nos habíamos juntado esos días, puede ser para mi cumpleaños. Susan me comentó que se encontraba ante un desafío económico en atención a que su hija iba a ir a estudiar Canadá y por tal motivo se encontraba juntando dinero.

Solteros en la ciudad

Según descubrieron los investigadores, Leonelli también mantiene nexos con otra de las aristas del caso Convenios en La Araucanía: Fundación Local. Se trata de una entidad con numerosos vínculos familiares y políticos al interior del GORE. Recibió $2.100 millones de parte de las arcas regionales. Allí trabajó Paula Galleguillos, actual pareja del propio imputado.

En su declaración ante los investigadores, el ex jefe de gabinete se defendió. Aseguró que se conocieron cuando los dineros ya habían sido traspasados por el GORE y que ni la miró en su primer encuentro de junio de 2022. Se excusó que estaba en otra relación. Fue el entonces administrador municipal de Temuco, José Montalva, quien organizó el encuentro. El objetivo era presentarle su fundación de reciclaje. Paula iba en representación de Fundación Cumplido Circular.

A Juan Pablo le gustó la idea. Llamó a Susan Alarcón para preguntarle si la fundación cumplía con los requisitos. Para el ex jefe de gabinete, Susan era “la encargada de responder sus dudas técnicas”.

—Lo primero que detectó Susan es que la fundación no cumplía con los dos años que exige la Ley de Presupuestos, por lo que solo podrían postular cuando tuvieran ese requisito, ya que los demás requisitos los cumplían —confesó.

En noviembre de 2022 consiguió su número. Le escribió con la excusa de comprar unas maderas de plástico recicladas para la piscina de su mamá. En el verano se reencontraron en la inauguración de una plaza de Temuco. Paula seguía trabajando en lo del reciclaje.

—Sí me llamó la atención, la encontré interesante al hablar un poco más informal con ella, además yo venía terminando un pololeo corto por lo que estaba soltero. Así que le comencé a hablar por Instagram, ambos estábamos solteros, teníamos varios temas en común como nuestras hijas. La invité a salir aproximadamente el 10 de febrero de 2023 y comenzamos una relación sentimental luego de eso —manifestó esa vez.

Pero insistió en que él no tuvo nada que ver con el financiamiento.

—Desde la fiscalía podrán sospechar que realicé tráfico de influencias para que se aprobara el programa donde trabaja Paula o que pedí a la fundación que la contratara, pero eso no es así. El programa fue presentado en octubre del 2022 al GORE, fue aprobado en noviembre de 2022 y se transfirió en diciembre de 2022, cuando yo aún no tenía nada que ver con ella. Ella comenzó a trabajar ahí desde el 1 de enero 2023, antes de que nos conociéramos en circunstancias sentimentales.

El círculo del dinero

Sea como sea, un reportaje de Ciper develó que una empresa ligada a Paula transfirió $7,6 millones a Susan Alarcón. Es decir la funcionaria del GORE que ya registra un paso por prisión preventiva acusada de colaborar, al margen de la ley, con la tramitación de los proyectos de Rinett.

“En el caso de Fundación Local, según fuentes conocedoras de la causa, la presunción del Ministerio Público es que entre el 1% y el 2% de los montos transferidos por el GORE habrían llegado a la cuenta de Alarcón antes de que se adjudicaran los programas. Y según información obtenida por CIPER, los más de $7 millones habrían sido pagados a mediados de 2022”, reza el artículo.

Leonelli siguió con una defensa cerrada a su pareja:

—Pensar que obtuvo un trabajo por tener una relación conmigo es un pensamiento súper machista que no tiene nada que ver con la realidad.

Y agregó:

—Recuerdo que conversamos el tema, ya que ambos creíamos y seguimos creyendo que no hay que mezclar las cosas y que hay una línea que yo no puedo opinar ni hacer ninguna acción que sea en beneficio de ella, por lo que acordamos respetar nuestros espacios, nuestros trabajos y hacerlo ambos de la forma más ética y transparente posible.

Juan Pablo negó haber participado de cualquier reunión que tenga relación con la fundación de Paula. También dijo que nunca “forzó” ni “contactó” a nadie para favorecerla.

El hombre desconocido

La forma de repartir las platas detectada por los investigadores fue reafirmada por Manuel Fernando Mora Chepo. El sociólogo de 32 años llegó a declarar acompañado de su madre. Durante poco más de 2 horas, el imputado respondió una a una las consultas del interrogatorio. Dijo, por ejemplo, que todos los dineros que recibió correspondían a trabajos que él había realizado íntegramente.

Era mentira.

No fue hasta que él mismo solicitó la salida de su mamá de la sala, que soltó la verdad. Develó que había recibido colaboración de Susan.

Respecto de la pareja de Leonelli, dijo:

—Tras culminar la elaboración del proyecto que me había solicitado Paula (Galleguillos) de la Fundación Cumplido Circular y que iba a postular Fundación Local, luego de recibir el pago de cerca de $5 millones, Susan Alarcón me solicitó la suma aproximada de $3 millones según lo que recuerdo, los cuales le transferí desde mi cuenta Santander a la cuenta de ella.

El titulado de la Universidad de La Frontera detalló también cómo un “hombre desconocido” ligado a la fundación se coordinaba con él para concretar el engaño:

—Las supuestas actividades que yo efectuaba dentro del programa eran incluidas dentro de un informe de rendición de actividades mensuales, que era firmado en papel por mí. Para esto, una persona de sexo masculino de Fundación Local iba mensualmente a mi domicilio para que yo pudiera firmar el documento. Para coordinar mi firma, esta persona se comunicaba conmigo por WhatsApp para informarme cuándo iba a ir a mi domicilio para que yo firmara el informe e iba el mismo día en que me avisaba. No guardé su contacto y no sé si eliminé o mantuve las conversaciones.

“Borrar whatsapps”

El caso Convenios explotó en La Araucanía con la arista Manicure. Y salpicó a todos. A los 2.100 millones que el GORE alcanzó a transferir a Fundación Local, hubo otros casi $7 mil millones que quedaron en pausa. Según Leonelli, fue él quien puso en marcha la persecución penal contra los hermanos Ortiz, luego de que éstos se mandaran a cambiar y dejaran a 200 mujeres de los estratos más pobres de la región sin los cursos y ayudas prometidas.

Leonelli supo que todo se había ido a pique con la amiga del diputado Ojeda, luego de que ella misma se lo confidenciara. La reunión tuvo lugar en dependencias del mismo Gobierno Regional, en una oficina contigua a la del gobernador Rivas. Rinett aseguró que incluso se lo encontraron y se saludaron a la pasada en el noveno piso.

El exservidor público recordó:

—Ese día, Rinett Ortiz entró a mi oficina y nos sentamos en la mesa de reuniones. Ahí le dije: “Rinet, estoy súper ocupado, si necesitas algo relacionado al programa tienes que hablar con quienes son tus contrapartes”. A lo que ella respondió: “Es que no es un tema técnico, resulta que tengo un tremendo problema y necesito contarte para ver si me puedes ayudar”. Le dije: “¿Qué pasó?”. Me responde: “Me gasté la plata”. A lo que yo le digo: “¿Cuál plata?”. Me responde que la de los programas. Y le digo: “Pero cómo te ibas a gastar los fondos si no son tuyos, son fondos públicos”. Me dice que tenía muchas deudas y necesitaba pagarlas y que estaba esperando un tercer programa en el GORE que había presentado, cuestión que yo no sabía e ignoraba.

Pero Rinett tiene otra versión.

Si bien le confidenció en esa reunión que se había gastado el dinero de los programas y que debía “suspender todo”, la imputada aseveró que Leonelli comenzó a borrar cualquier rastro de comunicaciones entre ambos:

—Me dijo que había que borrar los mensajes de WhatsApp de ese mismo día, donde estaba la conversación donde él me citaba a la reunión. Yo en ese minuto tenía mi celular en la mano, desbloqueado y comenzó él mismo a manipularlo. Borró todas las conversaciones de WhatsApp que manteníamos. Yo me sorprendí frente a esto, pero no supe como reaccionar.

Según Juan Pablo, su actuación se limitó a advertirle que lo único que podía hacer ella era conseguir el dinero y reponerlo. Y que él, nada podía hacer.

—Fui yo mismo quien dio la orden de querellarse contra la representante de la fundación y quien ha estado más preocupado que esto llegue a una condena. El daño político que se le ha hecho al Gobierno Regional es grande. El GORE es víctima de esta delincuente —declaró el imputado.

Coincidentemente, al igual que lo ocurrido con el diputado Ojeda, las conversaciones de Leonelli no fueron halladas por los investigadores.

—En junio de 2023 fui a Cuba y perdí el celular en una actividad —se justificó al ser requerido por sus comunicaciones con el resto de los implicados.