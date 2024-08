Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepín, fue enviado a prisión preventiva por el Juzgado de Garantía de Temuco tras ser formalizado por fraude al fisco reiterado en la arista Manicure del Caso Convenios, con el Ministerio Público acusándolo de desviar más de $730 millones destinados a capacitaciones que nunca se llevaron a cabo. El fiscal Carlos Cornejo imputó cargos por diversas actuaciones que configurarían el delito, incluyendo el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional a una fundación para cursos que nunca se realizaron, además de un proyecto de emprendimiento turístico que no prosperó, mientras la defensa afirmó que Leonelli no tuvo intención de defraudar. Leonelli siguió la audiencia a través de Zoom desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde permanecerá recluido.