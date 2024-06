Este martes prestó declaración ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol uno de los nueve acusados en la causa del secuestro con homicidio de un mecánico y un trabajador que se registró en junio del 2021 en la comuna de Collipulli, revelando antecedentes escalofriantes sobre este hecho.

La Radio tuvo acceso exclusivo a la declaración que Alexis Villa prestó ante los tres jueces del Tribunal Oral, revelando detalles macabros de este crimen sin precedentes en La Araucanía y que se inicia por el robo de armas que sufren integrantes de la comunidad Choin Lafquenche de Collipulli.

En el audio, Villa detalla cómo torturaron a los trabajadores porque los habían dateado que eran los autores del robo de una armas. En particular respecto a una de las víctimas, Edgardo Mardones -también conocido como Cacharra- quien fue sacado desde su casa el 8 de junio del 2021 en Collipulli a punta de pistola, retenido contra su voluntad, torturado, descuartizado y luego quemado a orillas de un río en el sector Las Maicas.

“La señora María dijo que había que agarrar al Cacharra, que había que ir a buscarlo a la casa para poder sacarle la información”, relató en el juicio.

De igual forma detalló un episodio que revela la crueldad con que actuaron los secuestradores, sin importarle la condición física de la víctima, a quien le faltaba una de sus piernas.

Según se versión, cuando ambas víctimas estaban sin polera les propinaron varrillazos con zarzas para que dijeran dónde estaban las armas y la marihuana que estaba perdida.

Luego relató que el mecánico no resistió la tortura a la que fue sometido. “Cuando llegamos me dice ‘maté al viejo’. Le dijo cómo que lo mataste y me dice ‘le pegué unos palos, que estaban pidiéndome agua y como estaba la caja de vino a medias, le metí la caja de vino en la boca… se asfixió, se ahogó, entonces murió el viejo”, relató.

La Fiscalía sostiene que el mecánico, Edgardo del Carmen Mardones Beltrán (de 46 años) fue secuestrado, torturado, descuartizado y luego quemado a orillas de un río en Las Maicas, mientras que la segunda víctima logró escapar de sus captores.

En el juicio declararán tres acusados, dos de los cuales representa el defensor penal privado, Ricardo Traipe, quien afirmó que se busca establecer la atenuante de cooperación sustancial.

El juicio se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad, el personal de Carabineros corto el tránsito en cuadras aledañas a la calle donde se encuentra ubicado el Tribunal Oral en lo Penal, pero con muy poca presencia de familiares de los imputados.

En este hecho la Fiscalía solicita penas que van desde 15 años de cárcel a presidio perpetuo calificado, por delitos de secuestro con homicidio, secuestro calificado, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.