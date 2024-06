El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la eventual prisión preventiva que podría decretarse en su contra por el llamado Caso Farmacias Populares, asegurando que tenía la fuerza para enfrentar la situación en caso que ocurriera.

Y es que este lunes se definirá si el excandidato presidencial del Partido Comunista (PC) es dejado con medidas cautelares por la investigación en su contra que lleva adelante el Ministerio Pública, ahora de manera formalizada, por los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa.

Durante este domingo Jadue dijo sentirse tranquilo a la espera de conocer lo que resuelva la jueza de garantía Paulina Moya, a quien la fiscalía le solicitó decretar la cautelar más gravosa para el alcalde: la prisión preventiva.

“Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular”, indicó el jefe comunal de Recoleta y principal impulsor de las farmacias populares, consigna La Tercera.

“No tengo ningún problema y tengo la convicción de que todo esto es un show de la Fiscalía, porque quieren tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”, añadió.

Sus declaraciones las hizo cuando ofreció un discurso durante el lanzamiento de su libro Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente en la Furia del Libro.

Asimismo, el ahora imputado advirtió que “tenemos una Fiscalía llena de prejuicios, pero carente de pruebas. Eso quedó absolutamente claro. Con un PowerPoint y dos fotos no da en nuestro país para encarcelar a nadie y menos para una prisión preventiva”, consigna el matutino.

Pero Jadue no se detuvo ahí y continuó con sus dardos al ente persecutor, afirmando que está “muy tranquilo” considerando que la fiscalía ha tenido que desdecirse durante las audiencias de formalización de cargos.

“(…) partir diciendo que los glucómetros vencen y que la Municipalidad de Recoleta los va a tener que botar, pero cuando le leen el informe policial que dice que los glucómetros no vencen, porque parece que en la Fiscalía no hay nadie con diabetes, y cuando queda en evidencia la mentira garrafal, cuando tiene que decir que no se pueden comparar las tiras radioactivas porque son de la India, y uno se mete a Google y las ve en Falabella, ustedes podrán comprender que la Fiscalía ha quedado en vergüenza y ha tratado de convencer a Chile de algo que sencillamente no es real”, sostuvo.

También tuvo reparos al trabajo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que decidió presentar una querella en su contra a partir de la indagatoria del Ministerio Público.

“Yo jamás imaginé ver al CDE y a la Fiscalía tan irritados porque alguien hubiese osado intervenir el mercado”, lanzó el alcalde Jadue.

En la misma línea, criticó el lento avance del Caso Audios protagonizado por el abogado Luis Hermosilla.

“Todavía nadie sabe en la Fiscalía dónde está Hermosilla, lo tienen escondido ellos. Están preocupados de que no sepan los intercambios que tienen con ellos”, remarcó.

Añadiendo que “habría que preguntarse si la Fiscalía Nacional va a perseguir, investigar y le va a levantar el secreto bancario a todos los fiscales y a sus familiares para que no hayan triangulado. Están muy preocupados. No lo van a hacer porque para eso funcionan las instituciones”.

Antes de cambiar de tema, el sociólogo y arquitecto de profesión, subrayó que durante el desarrollo de las audiencias para comunicar formalmente cargos, el Ministerio Público “ha tenido que reconocer que no hay ninguna evidencia que muestre (dinero) desviado hacia los bolsillos de este alcalde”.